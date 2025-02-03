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Tabla: Барабаны Индии (Мод, Premium Unlocked)

Tabla: Барабаны Индии (Мод, Premium Unlocked) 7.54.0

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Версия:
7.54.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Kolb Apps
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
413
Скриншоты
Описание

Приложение TABLA: Мистические барабаны Индии поможет вам играть на барабанном инструменте индусов с супер качественным звуком. В этой игре есть элементы, которые помогут вам приблизиться и научиться играть на этом инструменте, на котором вы сможете создавать свои собственные уникальные и привлекательные песни. Чего вы ждете, не углубляясь в изучение этого приложения?


Количество пэдов TABLA богато и разнообразно, с множеством различных звуков и мелодий на ваш выбор. Оттуда вы выберете мелодии, соответствующие вашим критериям и характеристикам, и начнете создавать соответствующие звуки в соответствии со своими предпочтениями. Конечно, желание иметь хорошую музыку требует, чтобы вы гармонично и надлежащим образом согласовывали их, способствуя созданию сложных звуков и мелодий, привлекающих внимание. Используйте готовые заметки, чтобы создать лучшую музыку для себя.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Tabla: Барабаны Индии (Мод, Premium Unlocked) v7.54.0 MOD APK

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Скачать Tabla: Барабаны Индии (Мод, Premium Unlocked) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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