Описание

Piano Kids – Music & Songs – это место, где дети и родители могут учиться и развлекаться. Это приложение дает вам кучу основ, включает классную музыку и имеет дополнительные интересные функции. Приложение всегда дает вам лучший опыт и всегда соответствует вашим требованиям. Приложение подходит для всех возрастов и простое в использовании.





Piano Kids – Music & Songs хочет, чтобы вы могли слушать захватывающую музыку, и приложение также будет связано с обучением. Приложение создает особую связь между родителями и детьми, помогая им разучивать соответствующие возрасту песни. Отличное качество звука в сочетании с реалистичным видео развлекает зрителей. Приложение также предоставит вам больше песен в различных темах на ваш выбор.