android-1.ru / Программы / Музыка / пианино дети - Музыка и песни (Мод, Premium Unlocked)
пианино дети - Музыка и песни (Мод, Premium Unlocked)

пианино дети - Музыка и песни (Мод, Premium Unlocked) 3.43

1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
3.43
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Orange Studios Games
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
353
Скриншоты
Описание

Piano Kids – Music & Songs – это место, где дети и родители могут учиться и развлекаться. Это приложение дает вам кучу основ, включает классную музыку и имеет дополнительные интересные функции. Приложение всегда дает вам лучший опыт и всегда соответствует вашим требованиям. Приложение подходит для всех возрастов и простое в использовании.


Piano Kids – Music & Songs хочет, чтобы вы могли слушать захватывающую музыку, и приложение также будет связано с обучением. Приложение создает особую связь между родителями и детьми, помогая им разучивать соответствующие возрасту песни. Отличное качество звука в сочетании с реалистичным видео развлекает зрителей. Приложение также предоставит вам больше песен в различных темах на ваш выбор.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать пианино дети - Музыка и песни (Мод, Premium Unlocked) v3.43 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать пианино дети - Музыка и песни (Мод, Premium Unlocked) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
My Radio: AM FM Pадио Oнлайн (Мод, VIP Unlocked)
My Radio: AM FM Pадио Oнлайн (Мод, VIP Unlocked)
Version: 1.1.81.0206
MediaMonkey (Мод, Unlocked)
MediaMonkey (Мод, Unlocked)
Version: 2.0.1.1208
KX музыкальный плеер Pro
KX музыкальный плеер Pro
Version: 2.4.2
Музыкальный плеер: плей музыка (Мод, Unlocked)
Музыкальный плеер: плей музыка (Мод, Unlocked)
Version: 2.21.1.148
Neutron Music Player
Neutron Music Player
Version: 2.22.2
Dj it! - музыкальный микшер (Мод, Unlocked)
Dj it! - музыкальный микшер (Мод, Unlocked)
Version: 1.28
Pano Scrobbler for LastFM (Мод, Unlocked)
Pano Scrobbler for LastFM (Мод, Unlocked)
Version: 3.42
AudioApp: MP3 Резак и рингтон (Мод, Unlocked)
AudioApp: MP3 Резак и рингтон (Мод, Unlocked)
Version: 2.3.8

Отзывы о пианино дети - Музыка и песни (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив