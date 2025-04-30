MediaMonkey (Мод, Unlocked) 2.0.5.1245
MediaMonkey - это мощное приложение, предлагающее широкий спектр возможностей для прослушивания и организации вашей музыки и видео. С его помощью вы сможете создать настоящую сокровищницу ваших любимых треков. Одной из главных особенностей MediaMonkey является его мощный медиа-плеер, который обеспечивает высококачественное воспроизведение аудио и видео. Вы сможете наслаждаться звуком в высоком разрешении и настраивать его под свои предпочтения с помощью эквалайзера и других настроек.
Приложение также предлагает широкие возможности для организации вашей медиатеки. Вы сможете создавать плейлисты, добавлять теги и обложки к вашим трекам, а также проводить автоматическую индексацию и сортировку вашей музыки. Каталог хранения поможет вам легко найти нужные вам альбомы, исполнителей и треки.
Премиум разблокирован
Скачать MediaMonkey (Мод, Unlocked) v2.0.5.1245 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.