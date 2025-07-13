CloudBeats Cloud Music Player (Мод, Unlocked) v2.6.01
Музыка всегда с тобой и звучит именно так как ты хочешь
CloudBeats Cloud Music Player — это мощный и гибкий mp3-плеер, который возвращает тебе контроль над личной музыкальной библиотекой. Загрузки, стриминг, офлайн-доступ — всё работает без лишней суеты. Слушай свои треки прямо из облака или скачивай их на устройство — и всё это без рекламы и зависания. Приложение поддерживает множество форматов и облачные сервисы, а ещё автоматически синхронизирует твою коллекцию между устройствами. Это идеальное решение, если ты устал от стримингов и хочешь слушать то, что тебе нравится, в том порядке, как ты сам решил.
Ты можешь организовать музыку по папкам, создавать плейлисты, менять порядок воспроизведения, прослушивать в фоновом режиме и даже выставлять таймер сна. CloudBeats работает с Dropbox, Google Drive, OneDrive и другими сервисами, превращая их в твой личный музыкальный сервер. Минималистичный интерфейс, мощная функциональность и никаких компромиссов по качеству звука. Это не просто плеер — это инструмент для тех, кто любит владеть, а не арендовать. Попробуй — и верни себе музыку.
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Скачать CloudBeats Cloud Music Player (Мод, Unlocked) v2.6.01 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.