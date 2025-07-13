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CloudBeats Cloud Music Player (Мод, Unlocked)

CloudBeats Cloud Music Player (Мод, Unlocked) v2.6.01

Музыка всегда с тобой и звучит именно так как ты хочешь

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Версия:
2.6.01
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Cloudbeats
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 15:08
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

CloudBeats Cloud Music Player — это мощный и гибкий mp3-плеер, который возвращает тебе контроль над личной музыкальной библиотекой. Загрузки, стриминг, офлайн-доступ — всё работает без лишней суеты. Слушай свои треки прямо из облака или скачивай их на устройство — и всё это без рекламы и зависания. Приложение поддерживает множество форматов и облачные сервисы, а ещё автоматически синхронизирует твою коллекцию между устройствами. Это идеальное решение, если ты устал от стримингов и хочешь слушать то, что тебе нравится, в том порядке, как ты сам решил.


Ты можешь организовать музыку по папкам, создавать плейлисты, менять порядок воспроизведения, прослушивать в фоновом режиме и даже выставлять таймер сна. CloudBeats работает с Dropbox, Google Drive, OneDrive и другими сервисами, превращая их в твой личный музыкальный сервер. Минималистичный интерфейс, мощная функциональность и никаких компромиссов по качеству звука. Это не просто плеер — это инструмент для тех, кто любит владеть, а не арендовать. Попробуй — и верни себе музыку.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать CloudBeats Cloud Music Player (Мод, Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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