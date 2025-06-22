Phonk Music: Фонк Музыка Радио (Мод, Unlocked) 3.1.2.1
Онлайн-радио с фонк-битами, хип-хоп миксами и автоэквалайзером для дороги в пути
Phonk Music: Фонк Музыка Радио собирает на одной платформе сотни фонк-станций и DJ-миксов, от сырого memphis-звука до атмосферного vapor trap. Приложение открывает прямые эфиры в высоком битрейте, сортирует каналы по тегам «Hip-Hop», «Bass», «Car Ride» и сохраняет избранные потоки в один тап. Цветной визуализатор и встроенный эквалайзер помогают подстроить низы под сабвуфер или убрать перегруз в наушниках, а режим «Авто» выводит крупные кнопки переключения треков, чтобы не отвлекаться от дороги.
Внутренний таймер сна, история прослушивания и офлайн-кэш 30 минут позволяют наслаждаться битами без страха потерять связь. Создаёте собственные треки? Отдельная вкладка «Pro» предлагает бесплатные инструменталы и трендовые семплы для вдохновения. Каждое обновление приносит новые жанровые подборки (от phonk-jazz до drift-phonk) и свежие шрифты для обложек плейлистов, превращая приложение в удобный карманный хаб для всех, кто ценит уникальные ритмические эксперименты.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.