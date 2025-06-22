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Phonk Music: Фонк Музыка Радио (Мод, Unlocked)

Phonk Music: Фонк Музыка Радио (Мод, Unlocked) 3.1.2.1

Онлайн-радио с фонк-битами, хип-хоп миксами и автоэквалайзером для дороги в пути
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Версия:
3.1.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Firehawk
Категория:
Музыка / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 13:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 31 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

Phonk Music: Фонк Музыка Радио собирает на одной платформе сотни фонк-станций и DJ-миксов, от сырого memphis-звука до атмосферного vapor trap. Приложение открывает прямые эфиры в высоком битрейте, сортирует каналы по тегам «Hip-Hop», «Bass», «Car Ride» и сохраняет избранные потоки в один тап. Цветной визуализатор и встроенный эквалайзер помогают подстроить низы под сабвуфер или убрать перегруз в наушниках, а режим «Авто» выводит крупные кнопки переключения треков, чтобы не отвлекаться от дороги.


Внутренний таймер сна, история прослушивания и офлайн-кэш 30 минут позволяют наслаждаться битами без страха потерять связь. Создаёте собственные треки? Отдельная вкладка «Pro» предлагает бесплатные инструменталы и трендовые семплы для вдохновения. Каждое обновление приносит новые жанровые подборки (от phonk-jazz до drift-phonk) и свежие шрифты для обложек плейлистов, превращая приложение в удобный карманный хаб для всех, кто ценит уникальные ритмические эксперименты.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Phonk Music: Фонк Музыка Радио (Мод, Unlocked) v3.1.2.1 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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