Описание

Phonk Music: Фонк Музыка Радио собирает на одной платформе сотни фонк-станций и DJ-миксов, от сырого memphis-звука до атмосферного vapor trap. Приложение открывает прямые эфиры в высоком битрейте, сортирует каналы по тегам «Hip-Hop», «Bass», «Car Ride» и сохраняет избранные потоки в один тап. Цветной визуализатор и встроенный эквалайзер помогают подстроить низы под сабвуфер или убрать перегруз в наушниках, а режим «Авто» выводит крупные кнопки переключения треков, чтобы не отвлекаться от дороги.





Внутренний таймер сна, история прослушивания и офлайн-кэш 30 минут позволяют наслаждаться битами без страха потерять связь. Создаёте собственные треки? Отдельная вкладка «Pro» предлагает бесплатные инструменталы и трендовые семплы для вдохновения. Каждое обновление приносит новые жанровые подборки (от phonk-jazz до drift-phonk) и свежие шрифты для обложек плейлистов, превращая приложение в удобный карманный хаб для всех, кто ценит уникальные ритмические эксперименты.