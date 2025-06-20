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усилитель громкости SpinUp (Мод, Premium Unlocked)

усилитель громкости SpinUp (Мод, Premium Unlocked) 11.3.0

Подними громкость до максимума и стань центром звука и взорви динамик!
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Версия:
11.3.0
Требования:
Android 10
Разработчик:
FrackStudio
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Вчера, 16:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Скручиваешь ползунок на максимум — и телефон оживает. SpinUp: Бесплатный Super усилитель громкости поднимает звук до небес, делая фильмы объёмными, а музыку — ударной и басовитой. Ощущение, будто динамики превратились в концертный зал. Неважно, в наушниках ты или через встроенные колонки — каждый шорох, каждый удар точно передаются без хрипов и искажений. Простое управление одной рукой позволяет менять уровень усиления моментально.


Внутри — масса опций для тонкой настройки: автоматическая оптимизация динамики подбирает лучшую громкость под окружение, а пресеты эквалайзера акцентируют бас, вокал или высокие частоты. Зайди в меню, выбери профиль и сразу почувствуешь разницу. Работает офлайн, без навязчивой рекламы и лишних разрешений. Если хочешь, чтобы твой смартфон звучал громче, чище и мощнее — SpinUp доведёт звук до совершенства.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать усилитель громкости SpinUp (Мод, Premium Unlocked) v11.3.0 MOD APK

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Скачать усилитель громкости SpinUp (Мод, Premium Unlocked) 12 Мб Ссылка 2 12 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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