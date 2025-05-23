Groovebox - Music & Beat Maker (Мод, Premium Unlocked) 3.12.24-groovebox-free
Создавай биты, треки и ритмы — всё, что нужно, в одном приложении
Groovebox – Music & Beat Maker — это мобильная студия для тех, кто хочет создавать музыку без лишних сложностей. Каждые 5 минут ты можешь собирать партии ударных, добавлять басовые линии, микшировать синтезаторы и создавать полноценные треки — даже без опыта продюсирования. Интерфейс интуитивный, а инструменты звучат профессионально.
В Groovebox сочетаются звук высокого качества, готовые лупы и гибкие настройки эффектов, которые подойдут и новичку, и продвинутому автору. Приложение поддерживает экспорт, редактирование, работу с секвенсором и быструю настройку темпа. Всё работает прямо на телефоне, без подключения к студийному оборудованию. Хочешь делать музыку — просто открой Groovebox и начни звучать.
Премиум разблокирован
Скачать Groovebox - Music & Beat Maker (Мод, Premium Unlocked) v3.12.24-groovebox-free MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.