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Groovebox - Music & Beat Maker (Мод, Premium Unlocked)

Groovebox - Music & Beat Maker (Мод, Premium Unlocked) 3.12.24-groovebox-free

Создавай биты, треки и ритмы — всё, что нужно, в одном приложении
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Версия:
3.12.24-groovebox-free
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
EffectOne Software
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 17:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Groovebox – Music & Beat Maker — это мобильная студия для тех, кто хочет создавать музыку без лишних сложностей. Каждые 5 минут ты можешь собирать партии ударных, добавлять басовые линии, микшировать синтезаторы и создавать полноценные треки — даже без опыта продюсирования. Интерфейс интуитивный, а инструменты звучат профессионально.


В Groovebox сочетаются звук высокого качества, готовые лупы и гибкие настройки эффектов, которые подойдут и новичку, и продвинутому автору. Приложение поддерживает экспорт, редактирование, работу с секвенсором и быструю настройку темпа. Всё работает прямо на телефоне, без подключения к студийному оборудованию. Хочешь делать музыку — просто открой Groovebox и начни звучать.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Groovebox - Music & Beat Maker (Мод, Premium Unlocked) v3.12.24-groovebox-free MOD APK

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Скачать Groovebox - Music & Beat Maker (Мод, Premium Unlocked) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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