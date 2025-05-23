Описание

Groovebox – Music & Beat Maker — это мобильная студия для тех, кто хочет создавать музыку без лишних сложностей. Каждые 5 минут ты можешь собирать партии ударных, добавлять басовые линии, микшировать синтезаторы и создавать полноценные треки — даже без опыта продюсирования. Интерфейс интуитивный, а инструменты звучат профессионально.





В Groovebox сочетаются звук высокого качества, готовые лупы и гибкие настройки эффектов, которые подойдут и новичку, и продвинутому автору. Приложение поддерживает экспорт, редактирование, работу с секвенсором и быструю настройку темпа. Всё работает прямо на телефоне, без подключения к студийному оборудованию. Хочешь делать музыку — просто открой Groovebox и начни звучать.