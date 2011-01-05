Описание

The Metronome от Soundbrenner — это больше, чем просто тикающий метроном. Это личный тренер для музыканта, который не только следит за вашим темпом, но и помогает вам двигаться вперёд с умом. Забыли, сколько занимались в среду? Больше не нужно полагаться на память — приложение само фиксирует, сколько времени вы провели с инструментом, и превращает эту информацию в понятную картину вашего прогресса. Статистика обновляется автоматически и аккуратно: вы занимаетесь, а приложение делает выводы, строит графики, предлагает ритмы — и всё это с точностью до доли секунды.





Если раньше ваши занятия были хаотичными, теперь в них появится структура. Таблицы, которые предлагает приложение, не просто цифры — это наглядная история вашей музыкальной дисциплины. Вы увидите, когда были особенно продуктивны, а когда сбавили темп. И да, сравнивать себя с другими — не обязательно для самоедства, но чтобы вдохновиться и задать себе новый темп. Приложение не давит, а поддерживает. Оно превращает ежедневную рутину в игру с понятными целями и достижениями. В итоге — больше мотивации, меньше прокрастинации, и вы на шаг ближе к тому, чтобы играть так, как всегда мечтали.