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Метроном от Soundbrenner (Мод, Premium Unlocked)

Метроном от Soundbrenner 1.31.2

Unlocked

Практика под контролем: когда ритм и прогресс идут в ногу
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Версия:
1.31.2
Требования:
Android 10
Разработчик:
Soundbrenner
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

The Metronome от Soundbrenner — это больше, чем просто тикающий метроном. Это личный тренер для музыканта, который не только следит за вашим темпом, но и помогает вам двигаться вперёд с умом. Забыли, сколько занимались в среду? Больше не нужно полагаться на память — приложение само фиксирует, сколько времени вы провели с инструментом, и превращает эту информацию в понятную картину вашего прогресса. Статистика обновляется автоматически и аккуратно: вы занимаетесь, а приложение делает выводы, строит графики, предлагает ритмы — и всё это с точностью до доли секунды.


Если раньше ваши занятия были хаотичными, теперь в них появится структура. Таблицы, которые предлагает приложение, не просто цифры — это наглядная история вашей музыкальной дисциплины. Вы увидите, когда были особенно продуктивны, а когда сбавили темп. И да, сравнивать себя с другими — не обязательно для самоедства, но чтобы вдохновиться и задать себе новый темп. Приложение не давит, а поддерживает. Оно превращает ежедневную рутину в игру с понятными целями и достижениями. В итоге — больше мотивации, меньше прокрастинации, и вы на шаг ближе к тому, чтобы играть так, как всегда мечтали.


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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Метроном от Soundbrenner (Мод, Premium Unlocked) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

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