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BandLab – Музыкальная студия (Мод, Premium Unlocked)

BandLab – Музыкальная студия (Мод, Premium Unlocked) 10.97.2

Записывай, редактируй и делись треками — всё бесплатно и в одном приложении
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Версия:
10.97.2
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
BandLab Technologies
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 16:35
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

BandLab — это мощная платформа для создания музыки, где ты можешь писать треки, делать ремиксы и выкладывать их в мир. Каждые 5 минут ты можешь записать вокал, собрать бит, наложить эффекты и опубликовать результат — прямо со смартфона. Не важно, новичок ты или продвинутый музыкант — здесь всё интуитивно, а результат звучит профессионально.


В BandLab объединяются многодорожечный редактор, бесплатные сэмплы и кроссплатформенная работа. Ты получаешь неограниченное облачное хранилище, доступ к тысячам звуков в разных жанрах (от EDM до рок-н-ролла), готовые эффекты и возможность создавать полноценные композиции хоть на телефоне, хоть в браузере. Более 100 млн пользователей по всему миру уже выбрали BandLab — подключайся и ты, и начни делать музыку без барьеров.


Информация о модах

Все Pro/Premium только разблокированы

Требуется вход

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать BandLab – Музыкальная студия (Мод, Premium Unlocked) v10.97.2 MOD APK

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Скачать BandLab – Музыкальная студия (Мод, Premium Unlocked) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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