Описание

BandLab — это мощная платформа для создания музыки, где ты можешь писать треки, делать ремиксы и выкладывать их в мир. Каждые 5 минут ты можешь записать вокал, собрать бит, наложить эффекты и опубликовать результат — прямо со смартфона. Не важно, новичок ты или продвинутый музыкант — здесь всё интуитивно, а результат звучит профессионально.





В BandLab объединяются многодорожечный редактор, бесплатные сэмплы и кроссплатформенная работа. Ты получаешь неограниченное облачное хранилище, доступ к тысячам звуков в разных жанрах (от EDM до рок-н-ролла), готовые эффекты и возможность создавать полноценные композиции хоть на телефоне, хоть в браузере. Более 100 млн пользователей по всему миру уже выбрали BandLab — подключайся и ты, и начни делать музыку без барьеров.