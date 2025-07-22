Описание

Learn Piano & Piano Keyboard — мобильный симулятор-учитель с реалистичным звуком, превращающий экран в почти настоящие клавиши. Ты открываешь приложение, включаешь начинающий урок и уже через пару минут извлекаешь чистые ноты, следуя подсветке. Каждые пять минут петля повторяется: рука играет гамму, экран хвалит точность, а следующая мелодия ждёт в списке. Залитый мягким светом интерфейс показывает, как выгибать пальцы, встроенный метроном держит ритм, и вокруг будто звучит белый рояль.





Дальше открываются продвинутые дорожки: джазовые аккорды, быстрые арпеджио и упражнения на независимость рук. За точное попадание ты получаешь звёзды опыта, которые разблокируют более высокие уровни сложности и библиотеку из сотни популярных композиций. Раздел «Студия» хранит твои записи; здесь их можно замедлять, накладывать фоновые инструменты и делиться с друзьями. Подключай MIDI-клавиатуру, ставь дневную норму и убедись, что двадцати минут вечером достаточно, чтобы сыграть любимый саундтрек.