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Learn Piano & Piano Keyboard (Мод, Premium Unlocked)

Learn Piano & Piano Keyboard (Мод, Premium Unlocked) v5.1

Ощути клавиши под пальцами и сыграй свою первую мелодию за вечер

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Версия:
5.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PrimeStudio
Категория:
Программы / Музыка
Обновлено:
Сегодня, 14:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 41 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Learn Piano & Piano Keyboard — мобильный симулятор-учитель с реалистичным звуком, превращающий экран в почти настоящие клавиши. Ты открываешь приложение, включаешь начинающий урок и уже через пару минут извлекаешь чистые ноты, следуя подсветке. Каждые пять минут петля повторяется: рука играет гамму, экран хвалит точность, а следующая мелодия ждёт в списке. Залитый мягким светом интерфейс показывает, как выгибать пальцы, встроенный метроном держит ритм, и вокруг будто звучит белый рояль.


Дальше открываются продвинутые дорожки: джазовые аккорды, быстрые арпеджио и упражнения на независимость рук. За точное попадание ты получаешь звёзды опыта, которые разблокируют более высокие уровни сложности и библиотеку из сотни популярных композиций. Раздел «Студия» хранит твои записи; здесь их можно замедлять, накладывать фоновые инструменты и делиться с друзьями. Подключай MIDI-клавиатуру, ставь дневную норму и убедись, что двадцати минут вечером достаточно, чтобы сыграть любимый саундтрек.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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