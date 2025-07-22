Learn Piano & Piano Keyboard (Мод, Premium Unlocked) v5.1
Ощути клавиши под пальцами и сыграй свою первую мелодию за вечер
Learn Piano & Piano Keyboard — мобильный симулятор-учитель с реалистичным звуком, превращающий экран в почти настоящие клавиши. Ты открываешь приложение, включаешь начинающий урок и уже через пару минут извлекаешь чистые ноты, следуя подсветке. Каждые пять минут петля повторяется: рука играет гамму, экран хвалит точность, а следующая мелодия ждёт в списке. Залитый мягким светом интерфейс показывает, как выгибать пальцы, встроенный метроном держит ритм, и вокруг будто звучит белый рояль.
Дальше открываются продвинутые дорожки: джазовые аккорды, быстрые арпеджио и упражнения на независимость рук. За точное попадание ты получаешь звёзды опыта, которые разблокируют более высокие уровни сложности и библиотеку из сотни популярных композиций. Раздел «Студия» хранит твои записи; здесь их можно замедлять, накладывать фоновые инструменты и делиться с друзьями. Подключай MIDI-клавиатуру, ставь дневную норму и убедись, что двадцати минут вечером достаточно, чтобы сыграть любимый саундтрек.
Премиум разблокирова
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.