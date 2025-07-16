eSound - Скачать mp3 музыку (Мод, Premium Unloked) v4.16.21
Скачай треки без лимитов и слушай офлайн везде где угодно прямо сейчас
eSound дарит тебе библиотеку из миллионов треков в кармане и неограниченную музыку без подписок. Открыл приложение, набрал пару букв — умный поиск подсовывает оригинал, кавер и ремикс, а через пол-минуты плейлист уже крутится фоном. Каждые пять минут привычка повторяется: пополняешь коллекцию, кликом сохраняешь альбом в офлайн режим, а счётчик пропусков остаётся на нуле. Никаких регистраций, баннеров и “вы исчерпали лимит” — только чистый звук 320 кбит/с, который заполняет метро, пробежку или ночную дорогу мягким басом и ясными тарелками.
Приложение бережно сортирует найденное: избранное складывается по артистам, жанрам и настроениям, чтобы ты возвращался к нужной песне быстрее, чем она успеет заиграть в голове. Внутренний плеер поддерживает повтор фрагмента, плавное перемешивание, секундные прыжки и управление через гарнитуру; свайп вверх меняет обложку, а таймер сна выключит трек ровно тогда, когда глаза начнут слипаться. Хочется свежего? Лента рекомендаций ежедневно подкидывает новинки, а виджет на рабочем столе запускает последний трек без разблокировки. Настрой громкость, отправь плейлист другу и освободи память — eSound хранит всю магию в облаке, оставляя место для фото и игр.
Премиум разблокирован
Скачать eSound - Скачать mp3 музыку (Мод, Premium Unloked) v4.16.21 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.