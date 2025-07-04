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G-Stomper Nord-Modular Pack

G-Stomper Nord-Modular Pack v3.3.4

Расширьте возможности своего музыкального творчества с G-Stomper Nord-Modular Pack

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Версия:
3.3.4
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
planet-h.com
Категория:
Музыка / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 16:41
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 19 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

G-Stomper Nord-Modular Pack — это дополнительный пакет для популярных музыкальных приложений G-Stomper, таких как G-Stomper Studio, G-Stomper Producer и G-Stomper Rhythm. Этот пакет предоставляет новые возможности для создания музыки, добавляя разнообразные звуки и инструменты, которые помогут вам разнообразить и улучшить ваш музыкальный процесс.


Важно отметить, что G-Stomper Nord-Modular Pack не включает в себя само музыкальное приложение, и для его использования требуется одна из вышеупомянутых версий G-Stomper. Это дополнение идеально подходит для пользователей, уже имеющих одно из этих приложений, и стремящихся расширить свои звуковые возможности и творческие горизонты.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать G-Stomper Nord-Modular Pack v3.3.4 MOD APK

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Скачать G-Stomper Nord-Modular Pack 19 Мб Ссылка 2 19 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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