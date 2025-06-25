appradio.net для прослушивания радио PRIME сердечно приглашает всех радиолюбителей в мир первого плеера без рекламы. Мы представляем вам приложение со множеством новых функций, которые будут чрезвычайно полезны для тех, кто любит изучать радио. Мы постоянно обновляем многие известные программы подкастов с участием талантливых спикеров со всего мира. Каждый может бесплатно получить доступ ко всему нашему портфелю сайтов, купив одно приложение. То есть приложение предоставляет вам неограниченный доступ и возможности.
Тридцать тысяч горячих точек с различными интересными новостями и каналами для чтения, чтобы сделать вашу жизнь более интересной. Каждый вещатель разделит свой пост на несколько выпусков, и приложение всегда уведомит вас, когда придет время для доступа к следующему. Мы транслируем все, от шуток до мюзиклов, от поп-музыки до классической музыки, совершенно новым способом, который позволяет людям быстро и безопасно подключаться. Чтение никогда не было проще с помощью ведущего вещателя, который может помочь вам читать быстрее. Чтение книг и прослушивание новостей новыми способами могут помочь вам сэкономить много времени и информации.
Платная полная версия
Скачать radio.net PRIME v5.17.1.0-app MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.