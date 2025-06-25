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radio.net PRIME

radio.net PRIME v5.17.1.0-app

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Версия:
5.17.1.0-app
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
radio.net - Webradio, News & Podcasts
Категория:
Музыка / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 15:58
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 14 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 218
Описание

appradio.net для прослушивания радио PRIME сердечно приглашает всех радиолюбителей в мир первого плеера без рекламы. Мы представляем вам приложение со множеством новых функций, которые будут чрезвычайно полезны для тех, кто любит изучать радио. Мы постоянно обновляем многие известные программы подкастов с участием талантливых спикеров со всего мира. Каждый может бесплатно получить доступ ко всему нашему портфелю сайтов, купив одно приложение. То есть приложение предоставляет вам неограниченный доступ и возможности. 


Тридцать тысяч горячих точек с различными интересными новостями и каналами для чтения, чтобы сделать вашу жизнь более интересной. Каждый вещатель разделит свой пост на несколько выпусков, и приложение всегда уведомит вас, когда придет время для доступа к следующему. Мы транслируем все, от шуток до мюзиклов, от поп-музыки до классической музыки, совершенно новым способом, который позволяет людям быстро и безопасно подключаться. Чтение никогда не было проще с помощью ведущего вещателя, который может помочь вам читать быстрее. Чтение книг и прослушивание новостей новыми способами могут помочь вам сэкономить много времени и информации.



Информация о модах

Платная полная версия

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Скачать radio.net PRIME v5.17.1.0-app MOD APK

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Скачать radio.net PRIME 14 Мб Ссылка 2 14 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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