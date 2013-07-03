Описание

LockMyPix Photo Vault PREMIUM — это удобное приложение, которое вам понадобится для хранения ваших личных фотографий или документов. Телефон всегда является местом для хранения большого количества личных данных, особенно видео и изображений, но большинство из них защищены не лучшим образом. Так что это будет идеальный выбор, чтобы помочь вам избежать любопытства других и противостоять вторжению извне. Вам нужно переместить любые фотографии или видео из фотоальбома на мобильном устройстве в приложение и установить пароль. Если вы все еще беспокоитесь о том, что хакеры могут взломать уровни защиты и украсть информацию, будьте уверены, потому что приложение использует технологию шифрования AES CTR, поэтому безопасность максимальна.





LockMyPix Photo Vault PREMIUM разработал простой и удобный интерфейс, чтобы каждый мог легко его использовать. Все, что вам нужно защитить, появится в главном интерфейсе приложения; просто нажмите на значок плюса, чтобы добавить больше файлов. Кроме того, у него также есть темный режим, поэтому вы можете изменить его по своему усмотрению, если хотите использовать приложение ночью. В частности, вы можете выбрать множество различных типов блокировки, таких как PIN-код, отпечаток пальца, графический ключ и даже блокировка лица. Если вы не защищены, приложение также поддерживает одновременную настройку двух уровней безопасности. Не только это, но и с помощью функции камуфляжа вы можете изменить значок приложения на часы, калькулятор или карту, чтобы никто не мог его найти.