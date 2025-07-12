Camera360 (Мод, Unlocked) v9.9.49
Camera360 — это популярное приложение для редактирования фотографий, которое предоставляет пользователям множество инструментов для улучшения своих снимков. Благодаря разнообразию функций, включая коррекцию лица, изменение цвета и улучшение красоты, пользователи могут легко трансформировать свои обычные селфи в произведения искусства.
С более чем 200 миллионами загрузок по всему миру, оно зарекомендовало себя как мощный инструмент для редактирования фотографий. Оно предлагает широкий спектр фильтров, эффектов и инструментов ретуши, делая процесс преобразования фотографий простым и доступным для любителей и профессионалов.
Для тех, кто стремится улучшить свои фотографии до публикации в социальных сетях, Camera360 предоставляет идеальные возможности для реализации творческих идей и экспериментов с внешним видом. Это приложение является отличным выбором для всех, кто ценит качество и креативность в фотографии.
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Скачать Camera360 (Мод, Unlocked) v9.9.49 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.