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Camera360 (Мод, Unlocked)

Camera360 (Мод, Unlocked) v9.9.49

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Версия:
9.9.49
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PinGuo Inc.
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 00:50
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 379
Описание

Camera360 — это популярное приложение для редактирования фотографий, которое предоставляет пользователям множество инструментов для улучшения своих снимков. Благодаря разнообразию функций, включая коррекцию лица, изменение цвета и улучшение красоты, пользователи могут легко трансформировать свои обычные селфи в произведения искусства.


С более чем 200 миллионами загрузок по всему миру, оно зарекомендовало себя как мощный инструмент для редактирования фотографий. Оно предлагает широкий спектр фильтров, эффектов и инструментов ретуши, делая процесс преобразования фотографий простым и доступным для любителей и профессионалов.


Для тех, кто стремится улучшить свои фотографии до публикации в социальных сетях, Camera360 предоставляет идеальные возможности для реализации творческих идей и экспериментов с внешним видом. Это приложение является отличным выбором для всех, кто ценит качество и креативность в фотографии.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Camera360 (Мод, Unlocked) 96 Мб Ссылка 2 96 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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