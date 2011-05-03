Speedtest — это инструмент для тестирования скорости вашего интернет-соединения. При первом запуске приложения вы увидите крупную кнопку "GO", нажав на которую, начнется анализ вашего соединения. Программа измеряет скорость загрузки, выгрузки и пинг.





Скорость загрузки показывает, насколько быстро ваше устройство может скачивать данные из интернета. Скорость выгрузки, наоборот, отражает, насколько быстро вы можете отправить данные на сервер или другие устройства. Пинг показывает время отклика вашего соединения; идеальное значение — меньше 10 мс, особенно если вы участвуете в онлайн-играх или используете сервисы потоковой передачи.





Все результаты представлены в понятной и доступной форме, что позволяет легко определить качество вашего интернет-соединения и, при необходимости, предпринять шаги для его улучшения.