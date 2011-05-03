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Speedtest.net (Мод, Premium)

Speedtest.net (Мод, Premium) 5.4.1

12
7
Скачать (50 Мб)
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Ookla
Версия:
5.4.1
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
id приложения:
org.zwanoo.android.speedtest
Русский язык:
Есть
Лайков:
12
Комментарии:
0
Просмотров:
14 411

Speedtest — это инструмент для тестирования скорости вашего интернет-соединения. При первом запуске приложения вы увидите крупную кнопку "GO", нажав на которую, начнется анализ вашего соединения. Программа измеряет скорость загрузки, выгрузки и пинг.


Скорость загрузки показывает, насколько быстро ваше устройство может скачивать данные из интернета. Скорость выгрузки, наоборот, отражает, насколько быстро вы можете отправить данные на сервер или другие устройства. Пинг показывает время отклика вашего соединения; идеальное значение — меньше 10 мс, особенно если вы участвуете в онлайн-играх или используете сервисы потоковой передачи.


Все результаты представлены в понятной и доступной форме, что позволяет легко определить качество вашего интернет-соединения и, при необходимости, предпринять шаги для его улучшения.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум МОД:

  • Премиум-функции разблокированы
  • Подписка на VPN разблокирована

MOD Extra:

  • Премиум / платные функции разблокированы
  • Нежелательные разрешения + действия удалены
  • Нежелательные службы + получатели и поставщики удалены
  • Рекламные мероприятия + услуги и поставщики удалены
  • Сервисы Google не требуются
  • Код отладки удален
  • Подпись исходного пакета изменена
    ➡ Языки: несколько языков
    ➡ Архитектура ЦП: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64
    ➡ Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм

2 в 1


 Теги темы: Premium

Скачать Speedtest.net (Мод, Premium) 5.4.1 взлом

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MOD
50 Мб
MOD (Ссылка 2)
50 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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