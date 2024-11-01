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Avast антивирус (Мод, Unlocked)

Avast антивирус (Мод, Unlocked) 24.11.1

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Avast Software
Версия:
24.11.1
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 44 Мб
id приложения:
com.avast.android.mobilesecurity
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
1
Просмотров:
8 077

Avast Antivirus - это приложение, которое призвано обеспечить пользователям определенное уровень безопасности и спокойствия при использовании различных сервисов и устройств. Если вы часто сталкиваетесь с проблемами, связанными с вирусами и безопасностью вашего устройства, то это приложение может быть полезным инструментом для вас.


Avast Antivirus предлагает ряд функций и возможностей, которые позволяют активно защищать ваши устройства от потенциальных угроз. Оно помогает сканировать устройство на наличие вирусов и вредоносных программ, а также предоставляет инструменты для удаления этих угроз. Пользователи могут быть уверены, что их данные и личная информация находятся под надежной защитой.


Кроме того, Avast Antivirus обеспечивает постоянное обновление своих баз данных для обнаружения новых угроз и вирусов, что позволяет быть в курсе последних трендов в мире кибербезопасности. Приложение также предоставляет советы по обеспечению безопасности в интернете, что делает его полезным инструментом для всех, кто ценит свою онлайн-безопасность.


Скриншоты

Информация о модах
  • Премиум-функции (разблокировано)
  • Реклама (отключена)
  • Все ссылки на рекламу (удалены)
  • Бесполезные предметы (удалены)
  • Большая часть аналитики (отключена)
  • ЦП (универсальные)
  • Совместимость с AOSP (без Google)
  • Биллинг Google (отключено)
  • Вся отладочная информация (удалена)
  • Оригинальная подпись (изменена)
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Avast антивирус (Мод, Unlocked) 24.11.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Avast антивирус (Мод, Unlocked)
44 Мб
Ссылка 2
44 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Avast антивирус (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Константин
Константин 18 августа 2022 13:31
Все работает кроме VPN
0
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