Avast антивирус (Мод, Unlocked) 24.11.1
Avast Antivirus - это приложение, которое призвано обеспечить пользователям определенное уровень безопасности и спокойствия при использовании различных сервисов и устройств. Если вы часто сталкиваетесь с проблемами, связанными с вирусами и безопасностью вашего устройства, то это приложение может быть полезным инструментом для вас.
Avast Antivirus предлагает ряд функций и возможностей, которые позволяют активно защищать ваши устройства от потенциальных угроз. Оно помогает сканировать устройство на наличие вирусов и вредоносных программ, а также предоставляет инструменты для удаления этих угроз. Пользователи могут быть уверены, что их данные и личная информация находятся под надежной защитой.
Кроме того, Avast Antivirus обеспечивает постоянное обновление своих баз данных для обнаружения новых угроз и вирусов, что позволяет быть в курсе последних трендов в мире кибербезопасности. Приложение также предоставляет советы по обеспечению безопасности в интернете, что делает его полезным инструментом для всех, кто ценит свою онлайн-безопасность.
- Премиум-функции (разблокировано)
- Реклама (отключена)
- Все ссылки на рекламу (удалены)
- Бесполезные предметы (удалены)
- Большая часть аналитики (отключена)
- ЦП (универсальные)
- Совместимость с AOSP (без Google)
- Биллинг Google (отключено)
- Вся отладочная информация (удалена)
- Оригинальная подпись (изменена)
Скачать Avast антивирус (Мод, Unlocked) 24.11.1 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство