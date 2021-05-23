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PGT +: Pro GFX & Optimizer (Unlocked)

PGT +: Pro GFX & Optimizer (Unlocked) 0.23.4

194
32
Скачать (5 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
Trilokia Inc.
Версия:
0.23.4
Категория:
Инструменты / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
id приложения:
inc.trilokia.pubgfxtool
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
194
Комментарии:
2
Просмотров:
58 166

Pro Graphics Toolkit является мощным инструментом для игроков, которые хотят улучшить свой игровой опыт на мобильных устройствах. Это приложение предназначено для тонкой настройки графических параметров игр, что позволяет игрокам настраивать разрешение, качество текстур, частоту кадров и другие аспекты графики для достижения оптимальной производительности и визуального качества.


Одной из ключевых особенностей программы является его способность уменьшать задержки и рывки в играх, обеспечивая более плавный и отзывчивый игровой процесс. Это особенно полезно для устройств с ограниченными аппаратными ресурсами, где игры могут не работать должным образом на стандартных настройках графики.


Функции безопасности, встроенные в Pro Graphics Toolkit, также заслуживают особого внимания. Современные функции безопасности защищают сетевое соединение во время игры, предотвращая неавторизованный доступ и защищая данные пользователя от потенциальных угроз. Функция «всегда включен» обеспечивает, что устройство остается защищенным во время игрового процесса, минимизируя риски, связанные с обработкой вредоносных или подозрительных файлов.



Скриншоты

Информация о модах

Теперь диалоговое окно обновления можно отменить.

Проверка лицензии исправлена.

 Теги темы: Patched, Unlocked приложения

Скачать PGT +: Pro GFX & Optimizer (Unlocked) 0.23.4 взлом

Скачать из Google Play
Скачать PGT +: Pro GFX & Optimizer (Unlocked)
5 Мб
Ссылка 2
5 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о PGT +: Pro GFX & Optimizer (Unlocked)


Комментарии (2)
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Джанлиллан
Джанлиллан 23 мая 2021 16:34
Где скачать,
Как где? Фиолетовая кнопка скачать. Или вы слепой? 
-1
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Где скачать
Где скачать 23 мая 2021 12:29
О привет, где скачать
-3
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