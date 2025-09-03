QuickEdit Text Editor Pro (Мод, Pro unlocked) 1.11.2 b225
QuickEdit — это мощный текстовый редактор, который значительно облегчает быструю модификацию текстовых файлов, содержащих компьютерный код. Приложение поддерживает синтаксис более пятидесяти языков программирования, что позволяет легко справляться с любыми масштабными проектами. Помимо возможности поиска кода в облаке, также предлагает функции экспорта и просмотра готового продукта.
Теперь QuickEdit полностью совместим с Android 11 и 12, обеспечивая беспроблемное использование всех функций приложения. Пользователь может без перебоев редактировать код и наслаждаться всеми предлагаемыми возможностями. Конечно, изменение кода потребует некоторого времени, но интуитивно понятный интерфейс и широкий набор инструментов делают этот процесс максимально удобным и эффективным.
QuickEdit — это фантастический текстовый редактор для разработчиков на Android, который позволяет параллельно обновлять старые документы и выполнять задачи в любом удобном месте. Приложение оснащено множеством инструментов редактирования, включая уникальную возможность вставлять новые строки кода. QuickEdit без проблем обрабатывает проекты с более чем 10 000 строками кода, поддерживая работу с большими файлами без ущерба для производительности.
Информация о модах
- Pro/Paid функции разблокированы;
- Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
- Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
- Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
- Отключена видимость рекламных макетов;
- Облако Google Диска работает;
- Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Почищено меню - удалены [Помощь] [Рекомендовать];
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
- Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
- SDK, входящий в комплект рекламы Facebook, полностью удален;
- Языки: полный мульти языки;
- ЦП: универсальная архитектура;
- Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
- Оригинальная подпись пакета изменена;
Скачать QuickEdit Text Editor Pro (Мод, Pro unlocked) 1.11.2 b225 взлом
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