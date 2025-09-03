android-1.ru / Программы / Офисные / QuickEdit Text Editor Pro (Мод, Pro unlocked)
QuickEdit Text Editor Pro (Мод, Pro unlocked)

QuickEdit Text Editor Pro (Мод, Pro unlocked) 1.11.2 b225

3
0
Скачать (15 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.11.2 b225
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Rhythm Software
Категория:
Офисные / Приложения на русском / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 289

QuickEdit — это мощный текстовый редактор, который значительно облегчает быструю модификацию текстовых файлов, содержащих компьютерный код. Приложение поддерживает синтаксис более пятидесяти языков программирования, что позволяет легко справляться с любыми масштабными проектами. Помимо возможности поиска кода в облаке, также предлагает функции экспорта и просмотра готового продукта.


Теперь QuickEdit полностью совместим с Android 11 и 12, обеспечивая беспроблемное использование всех функций приложения. Пользователь может без перебоев редактировать код и наслаждаться всеми предлагаемыми возможностями. Конечно, изменение кода потребует некоторого времени, но интуитивно понятный интерфейс и широкий набор инструментов делают этот процесс максимально удобным и эффективным.


QuickEdit — это фантастический текстовый редактор для разработчиков на Android, который позволяет параллельно обновлять старые документы и выполнять задачи в любом удобном месте. Приложение оснащено множеством инструментов редактирования, включая уникальную возможность вставлять новые строки кода. QuickEdit без проблем обрабатывает проекты с более чем 10 000 строками кода, поддерживая работу с большими файлами без ущерба для производительности.


Скриншоты

Информация о модах

  • Pro/Paid функции разблокированы;
  • Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
  • Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
  • Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
  • Отключена видимость рекламных макетов;
  • Облако Google Диска работает;
  • Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Почищено меню - удалены [Помощь] [Рекомендовать];
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
  • Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
  • SDK, входящий в комплект рекламы Facebook, полностью удален;
  • Языки: полный мульти языки;
  • ЦП: универсальная архитектура;
  • Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
  • Оригинальная подпись пакета изменена;


 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать QuickEdit Text Editor Pro (Мод, Pro unlocked) 1.11.2 b225 взлом

Скачать из Google Play
Скачать QuickEdit Text Editor Pro (Мод, Pro unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Relay for reddit (Pro)
Relay for reddit (Pro)
Версия: 10.2.37
Motion Ninja: Редактор видео (Мод, Unlocked)
Motion Ninja: Редактор видео (Мод, Unlocked)
Версия: 4.1.6
VivaVideo: видеоредактор с музыкой, слайд шоу
VivaVideo: видеоредактор с музыкой, слайд шоу
Версия: 9.17.5
PickU Background Eraser (Мод, Unlocked)
PickU Background Eraser (Мод, Unlocked)
Версия: 3.9.25
Poweramp - разблокировка
Poweramp - разблокировка
Версия: build-983
Видео Maker из фотографий с музыкой (Мод, Unlocked)
Видео Maker из фотографий с музыкой (Мод, Unlocked)
Версия: 5.8.6.1
Vieka: Clips Video Editor, видеоредактор с музыкой (Мод, Unlocked)
Vieka: Clips Video Editor, видеоредактор с музыкой (Мод, Unlocked)
Версия: 2.8.2
Громче - громче усилитель громкости (Мод, Unlocked)
Громче - громче усилитель громкости (Мод, Unlocked)
Версия: 7.2.8

Отзывы о QuickEdit Text Editor Pro (Мод, Pro unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив