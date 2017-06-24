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Motion Ninja: Редактор видео (Мод, Unlocked)

Motion Ninja: Редактор видео (Мод, Unlocked) 4.1.7

32
4
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Версия:
4.1.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
changpeng
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 31 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
15 239

Приложение Motion Ninja представляет собой мощный инструмент для редактирования видео, который с легкостью может использоваться даже начинающими пользователями благодаря интуитивно понятному интерфейсу и подробным инструкциям, доступным сразу после открытия приложения.


Одним прикосновением к экрану вы можете добавить эффекты действия к нескольким видеороликам одновременно, что позволяет вам создавать увлекательные и динамичные видеомонтажи. Затем, используя множество доступных инструментов, вы можете объединить видео с фоновой музыкой и создать профессионально выглядящий фильм в высоком разрешении HD.


Особенно полезно то, что "Motion Ninja" поддерживает добавление разнообразных эффектов действия к видео, что позволяет выделить ключевые моменты и сделать ваше видео более динамичным и интересным.



Скриншоты

Информация о модах

Все функции Pro разблокированы

Экспорт 2k / 4k разблокирован

Бесполезные элементы Удалены

ЦП: arm64-v8a, armeabi-v7a

Полное многоязычное использование

Google billing отключено

Вся отладочная информация удалена


 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Motion Ninja: Редактор видео (Мод, Unlocked) 4.1.7 взлом

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Скачать Motion Ninja: Редактор видео (Мод, Unlocked) 31 Мб Ссылка 2 31 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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