Motion Ninja: Редактор видео (Мод, Unlocked) 4.1.7
Приложение Motion Ninja представляет собой мощный инструмент для редактирования видео, который с легкостью может использоваться даже начинающими пользователями благодаря интуитивно понятному интерфейсу и подробным инструкциям, доступным сразу после открытия приложения.
Одним прикосновением к экрану вы можете добавить эффекты действия к нескольким видеороликам одновременно, что позволяет вам создавать увлекательные и динамичные видеомонтажи. Затем, используя множество доступных инструментов, вы можете объединить видео с фоновой музыкой и создать профессионально выглядящий фильм в высоком разрешении HD.
Особенно полезно то, что "Motion Ninja" поддерживает добавление разнообразных эффектов действия к видео, что позволяет выделить ключевые моменты и сделать ваше видео более динамичным и интересным.
Информация о модах
Все функции Pro разблокированы
Экспорт 2k / 4k разблокирован
Бесполезные элементы Удалены
ЦП: arm64-v8a, armeabi-v7a
Полное многоязычное использование
Google billing отключено
Вся отладочная информация удалена
Скачать Motion Ninja: Редактор видео (Мод, Unlocked) 4.1.7 взлом
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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