Вы когда-нибудь слышали о подкастах? Так что же такое подкаст? По определению подкасты похожи на серию аудио- или цифровых видеофайлов, которые пользователи могут скачивать и слушать. Это похоже на радиостанции, но разница между ними в том, что подкасты будут популярны во многих различных областях, в то время как радио сосредоточено только на определенных общих областях. И сегодня я познакомлю вас с приложением, которое облегчит вам отслеживание каналов подкастов по всему миру. Это Podcast Republic , приложение, которое связывает с каналами подкастов по всему миру и даже имеет категорию «Радио» для пользователей.





Это приложение, которое помогает пользователям достичь мира подкастов, конечно, оно будет содержать около 600 тысяч различных каналов подкастов, за которыми пользователи могут следить. Они будут разделены на многие основные области, такие как спорт, политика, музыка,…, чтобы легко различать разные каналы подкастов. Пользователи могут искать в бесчисленном множестве различных областей. Если вы новичок, они будут представлены на популярных и популярных каналах подкастов в последнее время. Либо пользователь может искать по отдельным полям, либо получать предложения на основе их недавних действий.







