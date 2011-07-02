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Web Video Cast | Браузер для ТВ/Chromecast/Roku/+

Web Video Cast | Браузер для ТВ/Chromecast/Roku/+ 5.11.5 b4992

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Версия:
5.11.5 b4992
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
InstantBits Inc
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 21 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 258
Скриншоты
Описание

Web Video Cast - это мощное приложение, которое позволяет пользователям наслаждаться контентом из Интернета на своем телевизоре, не имея смарт-телевизора. Это особенно полезно для семей, которые не могут позволить себе смарт-телевизор, но хотят просматривать онлайн-контент на большом экране. Механизм работы приложения прост и интуитивно понятен. Вам нужно всего лишь скачать приложение на свой смартфон и подключить его к телевизору через процессор приложения. Это позволяет вам смотреть разнообразный контент, включая фильмы, телевизионные передачи, прямые трансляции новостей, спортивные мероприятия и IPTV, прямо на экране телевизора.


Приложение также обеспечивает возможность поиска видеороликов, хранящихся на вашем смартфоне, что позволяет просматривать семейные видео и воспоминания в большом формате. Одним из важных преимуществ Web Video Cast является поддержка различных форматов файлов, включая изображения и аудиофайлы. Приложение также предоставляет возможность поиска субтитров в Интернете, что улучшает опыт просмотра для пользователей, которые предпочитают субтитры. Таким образом, Web Video Cast становится мостом между вашим смартфоном и телевизором, позволяя вам наслаждаться онлайн-контентом на большом экране и делиться этим опытом с семьей и друзьями.




Информация о модах
  • Разблокированы премиум-функции;
  • Все объявления и вызовы услуг из Activity удалены;
  • Из меню удалены рекомендуемые и другие приложения;
  • Анонимные данные и отчеты о сбоях отключены;
  • Совместимость с AOSP;
  • Аналитика отключена.
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 Теги темы: Premium

Скачать Web Video Cast | Браузер для ТВ/Chromecast/Roku/+ v5.11.5 b4992 MOD APK

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Скачать Web Video Cast | Браузер для ТВ/Chromecast/Roku/+ 21 Мб Ссылка 2 21 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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