Версия:
8.0.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Cyberlink Corp
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:14
Возраст:
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 062
Описание
AdDirector: Video Maker для бизнеса – мощное приложение для редактирования видео, предназначенное для создания высококачественного видеоконтента. С помощью этого приложения пользователи могут легко вырезать, объединять и корректировать цвет видеороликов. Оно также поддерживает разнообразные видеоэффекты и позволяет добавлять текст и типографику к видео, что делает его более информативным и привлекательным для зрителей.
AdDirector идеально подходит для создания рекламных видеороликов и слайд-шоу, а также предоставляет профессиональные инструменты для работы с видео. Это незаменимый инструмент для видеопродюсеров и редакторов, а также бизнесов, стремящихся создать качественный видеоконтент.
Информация о модах
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Скачать AdDirector: видеоредактор для бизнеса (Мод, Premium) v8.0.5 MOD APK
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