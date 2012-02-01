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AdDirector: видеоредактор для бизнеса (Мод, Premium)

AdDirector: видеоредактор для бизнеса (Мод, Premium) 8.0.5

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Версия:
8.0.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Cyberlink Corp
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 062
Скриншоты
Описание

AdDirector: Video Maker для бизнеса – мощное приложение для редактирования видео, предназначенное для создания высококачественного видеоконтента. С помощью этого приложения пользователи могут легко вырезать, объединять и корректировать цвет видеороликов. Оно также поддерживает разнообразные видеоэффекты и позволяет добавлять текст и типографику к видео, что делает его более информативным и привлекательным для зрителей. 


AdDirector идеально подходит для создания рекламных видеороликов и слайд-шоу, а также предоставляет профессиональные инструменты для работы с видео. Это незаменимый инструмент для видеопродюсеров и редакторов, а также бизнесов, стремящихся создать качественный видеоконтент.



Информация о модах

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 Теги темы: Premium

Скачать AdDirector: видеоредактор для бизнеса (Мод, Premium) v8.0.5 MOD APK

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Скачать AdDirector: видеоредактор для бизнеса (Мод, Premium) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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