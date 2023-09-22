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Music Video Editor & Maker - Vidshow (Мод, Unlocked)

Music Video Editor & Maker - Vidshow (Мод, Unlocked) 2.35.560

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Wise Owl
Версия:
2.35.560
Категория:
Фоторедакторы / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 706

Music Video Editor & Maker - Vidshow предоставляет вам возможность преобразовать ваши обыденные фотографии и видеозаписи в захватывающие музыкальные видеоклипы. С этим приложением вы можете легко создавать профессионально выглядящие видеоролики, которые оставят впечатление на ваших друзей, подписчиков в социальных сетях и зрителей.


Одной из ключевых особенностей Music Video Editor & Maker - Vidshow является его простота в использовании. Вы можете легко выбрать фотографии и видеозаписи из своей галереи, добавить музыку и выбрать из различных стильных шаблонов редактирования. Приложение предоставляет разнообразные инструменты для редактирования, включая переходы, текстовые наложения, настраиваемые эффекты и многое другое.


Вы также можете выбрать музыку из своей коллекции или воспользоваться библиотекой предоставляемых треков, чтобы создать атмосферное сопровождение для вашего видео. Это позволяет добавить эмоциональный оттенок и подчеркнуть атмосферу вашего видеоклипа.



Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован.

 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Music Video Editor & Maker - Vidshow (Мод, Unlocked) 55 Мб Ссылка 2 55 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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