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Fotor Фоторедактор & Фото коллаж (Мод, Unlocked)

Fotor Фоторедактор & Фото коллаж (Мод, Unlocked) 7.7.8.0

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Версия:
7.7.8.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Everimaging Ltd.
Категория:
Фоторедакторы / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 230 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 258
Скриншоты
Описание

Fotor - это мощное и универсальное приложение для редактирования фотографий, которое предоставляет пользователям широкий спектр инструментов и функций для улучшения и изменения внешнего вида фотографий. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным фотографом или обычным пользователем, желающим улучшить свои снимки, Fotor предоставляет возможность легко и качественно редактировать изображения.


Пользователи могут регулировать различные параметры фотографий, такие как яркость, контраст, насыщенность и резкость, чтобы достичь желаемых эффектов. Приложение также предоставляет обширную библиотеку фильтров и эффектов, которые могут быстро изменить стиль фотографий. С возможностью ретуши и косметических изменений, Fotor позволяет пользователям улучшать портреты, устранять мелкие дефекты на коже и создавать безупречные изображения. Кроме того, вы можете создавать фотоколлажи, добавлять текст, стикеры и рамки к фотографиям, делая их более креативными и выразительными.


Приложение также предлагает удобную социальную интеграцию, позволяя легко делиться отредактированными фотографиями на различных социальных платформах.


Информация о модах
  • Разблокированы Pro / платные функции;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
  • Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
  • Отключена видимость макетов рекламы;
  • Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • SDK, связанный с рекламой Facebook, полностью удален;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Fotor Фоторедактор & Фото коллаж (Мод, Unlocked) v7.7.8.0 MOD APK

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Скачать Fotor Фоторедактор & Фото коллаж (Мод, Unlocked) 230 Мб Ссылка 2 230 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Fotor Фоторедактор & Фото коллаж (Мод, Unlocked)


Комментарии (3)
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Павел
Павел 13 октября 2024 15:16
Не сохраняет изменения
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 июня 2024 06:54
Гость Ольга, извините за неудобства
0
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Гость Ольга
Гость Ольга 9 июня 2024 00:09
Не запускается приложение
0
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