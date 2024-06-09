Fotor - это мощное и универсальное приложение для редактирования фотографий, которое предоставляет пользователям широкий спектр инструментов и функций для улучшения и изменения внешнего вида фотографий. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным фотографом или обычным пользователем, желающим улучшить свои снимки, Fotor предоставляет возможность легко и качественно редактировать изображения.
Пользователи могут регулировать различные параметры фотографий, такие как яркость, контраст, насыщенность и резкость, чтобы достичь желаемых эффектов. Приложение также предоставляет обширную библиотеку фильтров и эффектов, которые могут быстро изменить стиль фотографий. С возможностью ретуши и косметических изменений, Fotor позволяет пользователям улучшать портреты, устранять мелкие дефекты на коже и создавать безупречные изображения. Кроме того, вы можете создавать фотоколлажи, добавлять текст, стикеры и рамки к фотографиям, делая их более креативными и выразительными.
Приложение также предлагает удобную социальную интеграцию, позволяя легко делиться отредактированными фотографиями на различных социальных платформах.
- Разблокированы Pro / платные функции;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
- Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
- Отключена видимость макетов рекламы;
- Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- SDK, связанный с рекламой Facebook, полностью удален;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
Скачать Fotor Фоторедактор & Фото коллаж (Мод, Unlocked) v7.7.8.0 MOD APK
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