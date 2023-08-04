PowerDirector - лучший видеоредактор (Мод, Unlocked) 14.1.0 b2406110
Превратите свой смартфон в профессиональную студию видеомонтажа
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cyberlink Corp
Версия:
14.1.0 b2406110
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 23:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 230 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
18
Комментарии:
0
Просмотров:
10 603
PowerDirector - это мощное мобильное приложение для редактирования видео, которое позволяет пользователям создавать высококачественные видеоролики прямо с помощью своих смартфонов. Это приложение действительно расширяет возможности мобильного устройства, превращая его в полноценную студию для редактирования видео.
Вы можете легко монтировать, резать и редактировать видеоролики, добавлять спецэффекты, фильтры и инструменты для коррекции цвета, а также интегрировать музыку и анимацию, чтобы создавать профессионально выглядящий контент. PowerDirector позволяет экспортировать видеоролики в высоком разрешении, делая процесс редактирования видео удобным и доступным прямо на мобильном устройстве.
Информация о модах
- Премиум / Платные функции разблокированы
- Экспорт в качество Ultra/Full HD разблокирован
- Водяной знак разблокирован
- Оверлей до 9 треков разблокирован
- Премиум пакеты разблокированы
- Облако Google Диска работает
Скачать PowerDirector - лучший видеоредактор (Мод, Unlocked) 14.1.0 b2406110 взлом
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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