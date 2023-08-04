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PowerDirector - лучший видеоредактор (Мод, Unlocked)

PowerDirector - лучший видеоредактор (Мод, Unlocked) 14.1.0 b2406110

Превратите свой смартфон в профессиональную студию видеомонтажа
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3
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cyberlink Corp
Версия:
14.1.0 b2406110
Категория:
Мультимедиа / Редакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 230 Мб
id приложения:
com.cyberlink.powerdirector.DRA140225_01
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
18
Комментарии:
0
Просмотров:
10 603

PowerDirector - это мощное мобильное приложение для редактирования видео, которое позволяет пользователям создавать высококачественные видеоролики прямо с помощью своих смартфонов. Это приложение действительно расширяет возможности мобильного устройства, превращая его в полноценную студию для редактирования видео.


Вы можете легко монтировать, резать и редактировать видеоролики, добавлять спецэффекты, фильтры и инструменты для коррекции цвета, а также интегрировать музыку и анимацию, чтобы создавать профессионально выглядящий контент. PowerDirector позволяет экспортировать видеоролики в высоком разрешении, делая процесс редактирования видео удобным и доступным прямо на мобильном устройстве.


Скриншоты

Информация о модах
  • Премиум / Платные функции разблокированы
  • Экспорт в качество Ultra/Full HD разблокирован
  • Водяной знак разблокирован
  • Оверлей до 9 треков разблокирован
  • Премиум пакеты разблокированы
  • Облако Google Диска работает



 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PowerDirector - лучший видеоредактор (Мод, Unlocked) 14.1.0 b2406110 взлом

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Скачать PowerDirector - лучший видеоредактор (Мод, Unlocked) 230 Мб Ссылка 2 230 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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