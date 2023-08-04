Spotify — слушай музыку (Мод, Всё разблокировано) 8.9.46.426
Всемирно известное приложение для прослушивания музыки
Spotify Premium действительно предоставляет потрясающую возможность наслаждаться всем многообразием музыки по всему миру. Это музыкальное потоковое приложение предлагает огромную библиотеку песен, плейлистов и подкастов, доступных для прослушивания в любое время и в любом месте. Независимо от вашего настроения или музыкальных предпочтений, вы всегда найдете что-то подходящее на Spotify.
Премиум-версия Spotify устраняет ограничения, связанные с рекламой и прерываниями воспроизведения, что позволяет вам наслаждаться музыкой без перерывов. Кроме того, она предоставляет возможность скачивать песни для прослушивания в автономном режиме, что идеально подходит, когда у вас нет доступа к интернету.
Большой плюс Spotify Premium в том, что оно поддерживает персонализацию музыкального опыта, предоставляя рекомендации и создавая плейлисты на основе ваших музыкальных предпочтений. Это помогает найти новых исполнителей и треки, которые вам понравятся. Так что если вы хотите погрузиться в мир музыки и наслаждаться ею без ограничений, Spotify Premium - это отличный выбор. Включите свои любимые треки и дайте музыке играть!
- Чтобы пользователи не могли устанавливать APK-файлы извне, в Google Play добавлено предупреждение при установке APK и модов. PlayProtect сообщит вам, что файл опасен. Просто нажмите « Подробнее » -> « Все равно установить (небезопасно) » .
- Разблокирован следующий трек
- Разблокирована первая дорожка
- Разблокированный поиск FWD/BWD
- Разблокировано/возможность выбора любых песен и альбомов
- Разблокировано Повторить один раз/все
- Разблокировано в случайном порядке
- Отключено принудительное перемешивание
- Разблокированный Spotify Connect (премиум-обход)
- Разблокированный обмен по запросу
- Разблокированный общий доступ к холсту
- Разблокирована голосовая функция
- Разблокированный регулятор громкости
- Разблокированное анимированное сердце
- Разблокированный обмен текстами песен (работает только в поддерживаемых странах)
- Разблокированные сюжетные линии
- Разблокировано пение (работает только в поддерживаемых странах)
- Аннотация разблокированного пользовательского плейлиста (новая функция)
- Разблокировано
- Разблокирован редакционный режим
- Разблокированные полноэкранные истории
- Разблокированный вход в Facebook
- Удалены все объявления
- Разрешение экрана: 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi
- Исходная подпись пакета изменена
- Релиз от MrDude, xC3FFF0E и Шерлока.
Список изменений мода:
Добавлено: Динамический плейлист
Добавлено: Эй, Spotify
Исправлено: сбой ролика рекламы подкаста
Примечание. Если при первой загрузке возникли какие-либо ошибки, связанные с потерей премиум-класса, попробуйте очистить приложение от недавних и открыть/выполнить принудительную остановку дважды и открыть приложение.
Скачать Spotify — слушай музыку (Мод, Всё разблокировано) 8.9.46.426 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство