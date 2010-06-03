Gradient: Face Beauty Editor является мобильным приложением, предназначенным для редактирования фотографий и улучшения внешности. Оно предлагает широкий спектр функций и инструментов, которые позволяют пользователям трансформировать свои фотографии с помощью различных эффектов, фильтров и настроек. Приложение Gradient предоставляет возможность ретушировать кожу, изменять форму лица, добавлять макияж и волосы, а также применять различные стили и фильтры. Оно использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для достижения более точных и естественных результатов.
Как и другие подобные приложения, Gradient: Face Beauty Editor регулярно обновляется разработчиками, чтобы добавлять новые функции, улучшать производительность и исправлять ошибки. Частые обновления обеспечивают пользователей актуальными инструментами и возможностями для редактирования и улучшения своих фотографий.
Однако, важно помнить, что каждый пользователь должен использовать редактирование фотографий с умом и сознательностью, чтобы не создавать нереалистичные или искаженные изображения. Редактирование фотографий может быть веселым и творческим процессом, но также важно сохранять естественность и уважать свою собственную уникальность.
Разблокирована премиум / платная подписка;
Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
Очищены манифест и корневой путь APK;
Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
Код отладки удален;
Языки: Полностью многоязычный;
Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a;
Разрешение экрана: 160, 240, 320, 480, 640 точек на дюйм;
Изменена подпись исходного пакета;
Скачать Gradient: ДНК-тест (Мод, Premium Unlocked) v2.13.6 MOD APK
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