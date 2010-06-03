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Gradient: ДНК-тест (Мод, Premium Unlocked)

Gradient: ДНК-тест (Мод, Premium Unlocked) 2.13.6

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Версия:
2.13.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TICKET TO THE MOON, INC.
Категория:
Программы / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 129
Скриншоты
Описание

Gradient: Face Beauty Editor является мобильным приложением, предназначенным для редактирования фотографий и улучшения внешности. Оно предлагает широкий спектр функций и инструментов, которые позволяют пользователям трансформировать свои фотографии с помощью различных эффектов, фильтров и настроек. Приложение Gradient предоставляет возможность ретушировать кожу, изменять форму лица, добавлять макияж и волосы, а также применять различные стили и фильтры. Оно использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для достижения более точных и естественных результатов.


Как и другие подобные приложения, Gradient: Face Beauty Editor регулярно обновляется разработчиками, чтобы добавлять новые функции, улучшать производительность и исправлять ошибки. Частые обновления обеспечивают пользователей актуальными инструментами и возможностями для редактирования и улучшения своих фотографий.


Однако, важно помнить, что каждый пользователь должен использовать редактирование фотографий с умом и сознательностью, чтобы не создавать нереалистичные или искаженные изображения. Редактирование фотографий может быть веселым и творческим процессом, но также важно сохранять естественность и уважать свою собственную уникальность.


Информация о модах

Разблокирована премиум / платная подписка;

Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;

Очищены манифест и корневой путь APK;

Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;

Код отладки удален;

Языки: Полностью многоязычный;

Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a;

Разрешение экрана: 160, 240, 320, 480, 640 точек на дюйм;

Изменена подпись исходного пакета;

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Gradient: ДНК-тест (Мод, Premium Unlocked) v2.13.6 MOD APK

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Скачать Gradient: ДНК-тест (Мод, Premium Unlocked) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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