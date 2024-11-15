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Shazam (Мод, Premium Unlocked)

Shazam (Мод, Premium Unlocked) 15.0.0-241107

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Версия:
15.0.0-241107
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Apple, Inc.
Категория:
Программы / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 24 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
35 422
Скриншоты
Описание

Shazam Encore - Определяй какую музыку ты только что услышал, введя некоторые слова в приложение и получи список нужных треков! Загрузи видео где играет данный трек и мгновенно получи чистый mp3 файл! узнай какая музыка играет рядом с тобой, включи приложение и оно мгновенно это определит.


Всегда будь в курсе о выходе новых альбомов или клипов, поставь артиста на отслеживание и как только выйдет новый трек, приложение отправит вам уведомление. Появилось и визуальное распознавание. Некоторые функции зависят от того места где вы находитесь, от версии устройства.



Информация о модах
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
  • Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
  • Отключена видимость макетов рекламы;
  • Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • Нет активных трекеров или рекламы;
  • AOSP-совместимый режим;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: armeabi, armeabi-v7a, arm64-v8a;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Shazam (Мод, Premium Unlocked) v15.0.0-241107 MOD APK

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Скачать Shazam (Мод, Premium Unlocked) 24 Мб Ссылка 2 24 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Shazam (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (1)
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Гость Руслан
Гость Руслан 24 февраля 2024 20:43
Запустился один раз , сразу после установки, в России не работает, после закрытия, повторно запустить не удалось, при нажатии на значок ничего не происходит.
-2
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