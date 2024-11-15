Версия:
15.0.0-241107
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Apple, Inc.
Категория:
Обновлено:
15-11-2024, 13:10
Возраст:
Требуется места:
≈ 24 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
35 422
Описание
Shazam Encore - Определяй какую музыку ты только что услышал, введя некоторые слова в приложение и получи список нужных треков! Загрузи видео где играет данный трек и мгновенно получи чистый mp3 файл! узнай какая музыка играет рядом с тобой, включи приложение и оно мгновенно это определит.
Всегда будь в курсе о выходе новых альбомов или клипов, поставь артиста на отслеживание и как только выйдет новый трек, приложение отправит вам уведомление. Появилось и визуальное распознавание. Некоторые функции зависят от того места где вы находитесь, от версии устройства.
Информация о модах
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
- Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
- Отключена видимость макетов рекламы;
- Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- Нет активных трекеров или рекламы;
- AOSP-совместимый режим;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: armeabi, armeabi-v7a, arm64-v8a;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
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Скачать Shazam (Мод, Premium Unlocked) v15.0.0-241107 MOD APK
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