Описание

Shazam Encore - Определяй какую музыку ты только что услышал, введя некоторые слова в приложение и получи список нужных треков! Загрузи видео где играет данный трек и мгновенно получи чистый mp3 файл! узнай какая музыка играет рядом с тобой, включи приложение и оно мгновенно это определит.





Всегда будь в курсе о выходе новых альбомов или клипов, поставь артиста на отслеживание и как только выйдет новый трек, приложение отправит вам уведомление. Появилось и визуальное распознавание. Некоторые функции зависят от того места где вы находитесь, от версии устройства.



