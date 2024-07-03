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JioSaavn Music & Radio (Pro Разблокирован)

JioSaavn Music & Radio (Pro Разблокирован) 9.15.4

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Версия:
9.15.4
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Saavn Media Pvt. Ltd.
Категория:
Программы / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 23 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 336

JioSaavn Music & Radio-это мобильное музыкальное приложение с большим количеством утилит. Приложение поддерживает несколько музыкальных потоков на различных языках, таких как английский, Индийский, хинди и многое другое. С дружественным интерфейсом и огромным музыкальным магазином, JioSaavn-это приложение, которое стоит испытать. 


Сразу после первого доступа к приложению пользователи, вероятно, заметили, что приложение имеет довольно дружественный интерфейс и его легко увидеть. Категории четко разделены с различными плейлистами. Кроме того, приложение также поддерживает две основные темы, светлые и темные, с двумя цветами фона: белый и черный, соответственно. Конечно, здесь будет много людей, которые всегда хотят послушать какую-то глубокую музыку перед сном, и много раз свет от приложения разрушает чувство сонливости. Отныне пользователи могут безопасно использовать его благодаря темному режиму.



Скриншоты

Информация о модах

Версия Pro разблокирована

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать JioSaavn Music & Radio (Pro Разблокирован) 9.15.4 взлом

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Скачать JioSaavn Music & Radio (Pro Разблокирован) 23 МБ Ссылка 2 23 МБ

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