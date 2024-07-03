JioSaavn Music & Radio-это мобильное музыкальное приложение с большим количеством утилит. Приложение поддерживает несколько музыкальных потоков на различных языках, таких как английский, Индийский, хинди и многое другое. С дружественным интерфейсом и огромным музыкальным магазином, JioSaavn-это приложение, которое стоит испытать.





Сразу после первого доступа к приложению пользователи, вероятно, заметили, что приложение имеет довольно дружественный интерфейс и его легко увидеть. Категории четко разделены с различными плейлистами. Кроме того, приложение также поддерживает две основные темы, светлые и темные, с двумя цветами фона: белый и черный, соответственно. Конечно, здесь будет много людей, которые всегда хотят послушать какую-то глубокую музыку перед сном, и много раз свет от приложения разрушает чувство сонливости. Отныне пользователи могут безопасно использовать его благодаря темному режиму.



