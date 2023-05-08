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Alight Motion — редактор видео и анимации (Мод, Unlocked)

Alight Motion — редактор видео и анимации (Мод, Unlocked) 5.0.272.1028368

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Версия:
5.0.272.1028368
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Alight Creative, Inc.
Категория:
Программы / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 687
Скриншоты
Описание

Alight Motion - это популярное приложение для редактирования видео, предоставляющее пользователям множество инструментов и функций. С его помощью пользователи могут создавать профессиональные видео с использованием разнообразных графических элементов и эффектов.


Приложение предоставляет гибкие инструменты редактирования, которые позволяют пользователям создавать впечатляющие видеопроекты. Они могут манипулировать графикой, добавлять специальные эффекты, настраивать цветовую палитру, применять анимации и многое другое. Это открывает широкие возможности для творчества и создания уникальных видеоматериалов.


Пользователи могут самостоятельно устанавливать свои стили и тенденции в редактировании видео, что позволяет им выразить свою индивидуальность и творческий взгляд. Приложение поддерживает разнообразные форматы и типы медиа, что делает его универсальным инструментом для работы с видео.


С "Alight Motion" пользователи могут отправиться в захватывающее приключение по редактированию фотографий и видео, создавая профессиональные и впечатляющие продукты с помощью доступных инструментов и функций.


Информация о модах
  • Премиум разблокирован
  • Платная подписка разблокирована
  • Без водяного знака
  • Войти с Facebook
  • Добавлена поддержка XML (кнопка "Поделиться")

Примечание:

  • Некоторые функции, являющиеся серверными, недоступны.
  • Разблокирован экспорт XML-проектов и импорт XML через кнопку «Поделиться».
  • Экспорт проектов на сервер и импорт более 5мб не работает!

Важно: работают только внешние шаблоны (из-за защиты приложения приложение не загружается)


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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Alight Motion — редактор видео и анимации (Мод, Unlocked) v5.0.272.1028368 MOD APK

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Скачать Alight Motion — редактор видео и анимации (Мод, Unlocked) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Alight Motion — редактор видео и анимации (Мод, Unlocked)


Комментарии (12)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 30 августа 2023 10:16
Виктория Балакина,
Обновим ещё раз примерно через 20 минут

Виктория Балакина,
Добавили несколько вариантов мода на новую версию
+1
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Виктория Балакина
Виктория Балакина 30 августа 2023 00:29
Огромное спасибо за то что обновили, но к сожалению как только заходишь в приложение то моментально вылетает, память на телефоне есть, пыталась очищать но нечего не изменилось
0
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Гость Tata
Гость Tata 30 июня 2023 09:22
А эта версия на русском языке? 5.0.83
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 21 июня 2023 00:14
Виктория Балакина,
обновили
+2
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Виктория Балакина
Виктория Балакина 20 июня 2023 22:25
Обновите пожалуйста до версии 5.0.62.103295
-3
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Гость Tata
Гость Tata 4 июня 2023 06:33
Lensifal,
Нет, к сожалению
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 июня 2023 10:09
Гость Tata,
А в приложении язык не меняется?
+3
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Гость Tata
Гость Tata 3 июня 2023 08:51
Приложение на английском языке. Можно сделать взлом на русском языке?
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 8 мая 2023 15:03
Виктория,
:( В следующем обновлении исправят
+1
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Виктория
Виктория 8 мая 2023 09:09
Извините, но приложение как только в него заходишь сразу же вылетает, память есть и пыталась очищать ещё но нечего не помогает.
+3
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