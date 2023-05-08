Alight Motion - это популярное приложение для редактирования видео, предоставляющее пользователям множество инструментов и функций. С его помощью пользователи могут создавать профессиональные видео с использованием разнообразных графических элементов и эффектов.
Приложение предоставляет гибкие инструменты редактирования, которые позволяют пользователям создавать впечатляющие видеопроекты. Они могут манипулировать графикой, добавлять специальные эффекты, настраивать цветовую палитру, применять анимации и многое другое. Это открывает широкие возможности для творчества и создания уникальных видеоматериалов.
Пользователи могут самостоятельно устанавливать свои стили и тенденции в редактировании видео, что позволяет им выразить свою индивидуальность и творческий взгляд. Приложение поддерживает разнообразные форматы и типы медиа, что делает его универсальным инструментом для работы с видео.
С "Alight Motion" пользователи могут отправиться в захватывающее приключение по редактированию фотографий и видео, создавая профессиональные и впечатляющие продукты с помощью доступных инструментов и функций.
- Премиум разблокирован
- Платная подписка разблокирована
- Без водяного знака
- Войти с Facebook
- Добавлена поддержка XML (кнопка "Поделиться")
Примечание:
- Некоторые функции, являющиеся серверными, недоступны.
- Разблокирован экспорт XML-проектов и импорт XML через кнопку «Поделиться».
- Экспорт проектов на сервер и импорт более 5мб не работает!
Важно: работают только внешние шаблоны (из-за защиты приложения приложение не загружается)
Скачать Alight Motion — редактор видео и анимации (Мод, Unlocked) v5.0.272.1028368 MOD APK
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