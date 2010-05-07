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KineMaster (Premium Unlocked)

KineMaster (Premium Unlocked) 7.5.10.34050.GP

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Версия:
7.5.10.34050.GP
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
KineMaster Corporation
Категория:
Программы / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24 680
Скриншоты
Описание

С появлением смартфонов наша жизнь претерпела значительные изменения, превратившись в увлекательное приключение, где каждый момент стал потенциальным источником творчества. Теперь у вас есть портативная камера, которая всегда под рукой, готовая запечатлеть важные события и повседневные моменты вашей жизни. Благодаря этой возможности вы можете фотографировать и снимать видео в любом месте и в любое время.


Снятый материал можно легко редактировать и создавать уникальные проекты прямо на своем смартфоне. Благодаря различным приложениям, доступным для пользователей Android, таким как KineMaster - Video Editor, Video Maker, редактирование видео становится простым и удобным процессом. Это мощный инструмент, который предлагает широкий спектр возможностей для создания профессиональных видеороликов, монтажа и добавления спецэффектов.


С помощью KineMaster вы можете создавать потрясающие видеоролики прямо на своем смартфоне без необходимости использовать компьютер. Это удобно и позволяет экспериментировать с различными идеями и концепциями в любое время и в любом месте. Таким образом, смартфоны стали не только средством связи, но и мощным инструментом творчества, помогающим вам воплощать в жизнь свои идеи и фантазии.


Информация о модах

Ссылки убраны по требованию правообладателя.

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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