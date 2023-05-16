TuneIn Radio Pro (Мод, Оплачено/Оптимизировано) 34.3
TuneIn Radio Pro - это музыкальный сервис, который стал очень популярным и широко используется в разных СМИ. В современном мире мы имеем доступ к различным устройствам, чтобы удовлетворить наши потребности в развлечениях, включая смартфоны, планшеты, Smart TV и ПК. TuneIn Radio Pro представляет собой приложение для прослушивания радио, которое интегрирует множество функций и ресурсов, чтобы удовлетворить потребности пользователей в разнообразии развлечений и информации. Современные технологии позволяют приложениям объединять различные функции и предоставлять удобный доступ к музыке, новостям, подкастам и радио через интернет.
TuneIn Radio Pro разрабатывается с 2010 года и до сих пор остается популярным выбором для прослушивания музыки и радио-контента. Одним из ключевых преимуществ TuneIn Radio Pro является его множество доступных радиостанций со всего мира. Это позволяет пользователям наслаждаться музыкой и контентом на разных языках и в разных жанрах. Приложение также может предоставлять информацию о текущих новостях, спортивных событиях и других интересующих событиях.
- Не требуется рут, Lucky Patcher или Google Play Modded;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
- Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
- Отключена видимость макетов рекламы;
- Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- Нет активных трекеров или рекламы;
- Согласие на запуск отключено;
- AOSP-совместимый режим;
- Настройки разработчика включены;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 213 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
Скачать TuneIn Radio Pro (Мод, Оплачено/Оптимизировано) 34.3 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство