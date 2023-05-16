android-1.ru / Программы / Мультимедиа / TuneIn Radio Pro (Мод, Оплачено/Оптимизировано)
TuneIn Radio Pro (Мод, Оплачено/Оптимизировано)

TuneIn Radio Pro (Мод, Оплачено/Оптимизировано) 34.3

1
1
Скачать (28 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
34.3
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
TuneIn Inc
Категория:
Мультимедиа / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 254

TuneIn Radio Pro - это музыкальный сервис, который стал очень популярным и широко используется в разных СМИ. В современном мире мы имеем доступ к различным устройствам, чтобы удовлетворить наши потребности в развлечениях, включая смартфоны, планшеты, Smart TV и ПК. TuneIn Radio Pro представляет собой приложение для прослушивания радио, которое интегрирует множество функций и ресурсов, чтобы удовлетворить потребности пользователей в разнообразии развлечений и информации. Современные технологии позволяют приложениям объединять различные функции и предоставлять удобный доступ к музыке, новостям, подкастам и радио через интернет.


TuneIn Radio Pro разрабатывается с 2010 года и до сих пор остается популярным выбором для прослушивания музыки и радио-контента. Одним из ключевых преимуществ TuneIn Radio Pro является его множество доступных радиостанций со всего мира. Это позволяет пользователям наслаждаться музыкой и контентом на разных языках и в разных жанрах. Приложение также может предоставлять информацию о текущих новостях, спортивных событиях и других интересующих событиях.



Скриншоты

Информация о модах
  • Не требуется рут, Lucky Patcher или Google Play Modded;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
  • Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
  • Отключена видимость макетов рекламы;
  • Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • Нет активных трекеров или рекламы;
  • Согласие на запуск отключено;
  • AOSP-совместимый режим;
  • Настройки разработчика включены;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 213 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.
 Теги темы: Patched

Скачать TuneIn Radio Pro (Мод, Оплачено/Оптимизировано) 34.3 взлом

Скачать из Google Play
Скачать TuneIn Radio Pro (Мод, Оплачено/Оптимизировано) 28 Мб Ссылка 2 28 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Funimate (Мод, Unlocked)
Funimate (Мод, Unlocked)
Версия: 12.14.4
PicsArt - Фотостудия (Мод, Unlocked)
PicsArt - Фотостудия (Мод, Unlocked)
Версия: 25.2.0
Facetune2: прикольный редактор селфи
Facetune2: прикольный редактор селфи
Версия: 2.18.0.1-free
Candy Camera - Selfie Selfies (Без рекламы)
Candy Camera - Selfie Selfies (Без рекламы)
Версия: 6.0.66-play
Photo Studio PRO
Photo Studio PRO
Версия: 2.7.3.2559
jetAudio HD Music Player Plus (Мод, Unlocked/Patched)
jetAudio HD Music Player Plus (Мод, Unlocked/Patched)
Версия: 12.1.1
Panda Gamepad Pro (Полная версия)
Panda Gamepad Pro (Полная версия)
Версия: 4.7
Panda Mouse Pro (Полная версия)
Panda Mouse Pro (Полная версия)
Версия: 4.7

Отзывы о TuneIn Radio Pro (Мод, Оплачено/Оптимизировано)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив