Photo Studio PRO является мощным и интуитивно понятным приложением для редактирования фотографий, предназначенным как для профессионалов, так и для любителей. Основное преимущество этого приложения заключается в том, что оно предоставляет пользователям профессиональные инструменты редактирования, не требуя при этом специализированных знаний или навыков.
Одной из ключевых особенностей "Photo Studio PRO" является его удобный и функциональный интерфейс. Панели инструментов организованы таким образом, что пользователи могут легко и быстро обрабатывать изображения, делая процесс редактирования эффективным и приятным.
Приложение включает сотни специальных эффектов и шаблонов, которые позволяют пользователям выразить свое визуальное творчество. Эти функции предоставляют широкие возможности для экспериментов с различными стилями и техниками редактирования, от классических до современных.
- Не требуется root, Lucky Patcher или Google Play Modded;
- Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
- Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Код отладки удален;
- Языки: полный мульти языки;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
- Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
- Оригинальная подпись пакета изменена;
Скачать Photo Studio PRO v2.7.13.3738 MOD APK
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