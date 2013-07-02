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Photo Studio PRO

Photo Studio PRO 2.7.13.3738

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Версия:
2.7.13.3738
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
KVADGroup App Studio
Категория:
Мультимедиа / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 551
Скриншоты
Описание

Photo Studio PRO является мощным и интуитивно понятным приложением для редактирования фотографий, предназначенным как для профессионалов, так и для любителей. Основное преимущество этого приложения заключается в том, что оно предоставляет пользователям профессиональные инструменты редактирования, не требуя при этом специализированных знаний или навыков.


Одной из ключевых особенностей "Photo Studio PRO" является его удобный и функциональный интерфейс. Панели инструментов организованы таким образом, что пользователи могут легко и быстро обрабатывать изображения, делая процесс редактирования эффективным и приятным.


Приложение включает сотни специальных эффектов и шаблонов, которые позволяют пользователям выразить свое визуальное творчество. Эти функции предоставляют широкие возможности для экспериментов с различными стилями и техниками редактирования, от классических до современных.


Информация о модах
  • Не требуется root, Lucky Patcher или Google Play Modded;
  • Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
  • Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Код отладки удален;
  • Языки: полный мульти языки;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
  • Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
  • Оригинальная подпись пакета изменена;
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 Теги темы: Patched

Скачать Photo Studio PRO v2.7.13.3738 MOD APK

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Скачать Photo Studio PRO 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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