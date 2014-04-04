android-1.ru / Программы / Мультимедиа / Equalizer FX Pro
Equalizer FX Pro

Equalizer FX Pro 2.0.7

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.0.7
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
HowarJran
Категория:
Мультимедиа / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 017
Скриншоты
Описание

Музыкальное выравнивание - это метод, который помогает выровнять частоту каждой звуковой дорожки в песне. Он также может изменить природу музыки, из которой он делится на множество разных жанров, из которых игроки могут выбирать во время прослушивания музыки. Сегодня многие музыкальные плееры поддерживают эквализацию музыки, но они все еще не могут сравниться с Equalizer FX Pro . Это специализированное приложение для балансировки звука, в котором даже есть много других интересных функций для пользователей. Это приложение не является умным музыкальным плеером, поэтому оно может работать с системой устройства и настраивать интенсивность звука на новый уровень. Если вы всегда хотите получить наилучшие впечатления от прослушивания, это приложение станет для вас идеальным выбором.


Когда вы начинаете слушать песню из любого музыкального проигрывателя, активируйте это приложение и одновременно начните им пользоваться. Приложение имеет простой и удобный интерфейс, гарантирующий пользователям наилучшие впечатления от использования и во время прослушивания музыки. Основная возможность этого приложения - сбалансировать звук и изменить характер песни. В зависимости от вашего музыкального стиля используйте это приложение для повышения интенсивности звука в соответствии с вашими потребностями. Другими словами, «Эквалайзер FX» может изменить характер любой песни, которую вы слышите, все, что можно редактировать одним касанием.




Информация о модах

Полная платная версия.

Показать полностью
 Теги темы: Patched

Скачать Equalizer FX Pro v2.0.7 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Equalizer FX Pro 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
G-Stomper Producer (Мод, Всё пропатчено)
G-Stomper Producer (Мод, Всё пропатчено)
Version: 5.9.2.5
M64Plus FZ Pro Emulator
M64Plus FZ Pro Emulator
Version: 3.0.332
Видеоредактор с музыкой для YouTube - My Movie (Мод, Unlocked)
Видеоредактор с музыкой для YouTube - My Movie (Мод, Unlocked)
Version: 14.4.4
TorrCrow Pro - Torrent Search Engine
TorrCrow Pro - Torrent Search Engine
Version: 24.4.0
Assistant Pro for Android - Очиститель и бустер (Мод, Оплачено)
Assistant Pro for Android - Очиститель и бустер (Мод, Оплачено)
Version: 24.22
Videap - Крутой Видеоредактор & Создатель Видео (Мод, Unlocked)
Videap - Крутой Видеоредактор & Создатель Видео (Мод, Unlocked)
Version: 2.0.1
Погода Liveº (Мод, Premium)
Погода Liveº (Мод, Premium)
Version: 6.40.3
mconnect Player – Google Cast & DLNA/UPnP
mconnect Player – Google Cast & DLNA/UPnP
Version: 3.2.24

Отзывы о Equalizer FX Pro


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив