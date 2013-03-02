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jetAudio HD Music Player Plus (Мод, Unlocked/Patched)

jetAudio HD Music Player Plus (Мод, Unlocked/Patched) 12.3.0

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10
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Версия:
12.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Team Jet
Категория:
Мультимедиа / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 739
Скриншоты
Описание

jetAudio+ Hi-Res Music Player — это современный музыкальный проигрыватель, любимый и выбранный миллионами пользователей по всему миру. Это приложение поддерживает воспроизведение музыки на различных устройствах, предлагая широкий спектр привлекательных функций для комфортного и качественного прослушивания.


С jetAudio+ Hi-Res Music Player вы получите удобный и интуитивно понятный интерфейс, высокое качество звука и изображения, что делает процесс прослушивания музыки максимально приятным. Приложение позволяет пользователям наслаждаться музыкой как в онлайн, так и в офлайн режимах, обеспечивая доступ к вашим любимым трекам в любое время и в любом месте. Добавляйте треки в закладки, создавайте персональные музыкальные архивы и делитесь любимыми композициями с друзьями и семьей через социальные сети.


Информация о модах

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 Теги темы: Patched, Unlocked приложения

Скачать jetAudio HD Music Player Plus (Мод, Unlocked/Patched) v12.3.0 MOD APK

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Скачать jetAudio HD Music Player Plus (Мод, Unlocked/Patched) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о jetAudio HD Music Player Plus (Мод, Unlocked/Patched)


Комментарии (2)
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Гость Валерий
Гость Валерий 17 февраля 2024 07:36
В этой версии как и в предидущей , есть глюк , -;а именно , в редакторе тегов идут колебания строчек и это нужно исправлять...Но в целом плеер хорош ...
0
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Vadim
Vadim 25 декабря 2023 13:58
Чёт ничё не понял.. Ставишь эквалайзер, пробуешь разные заготовки, и разницы никакой нет. Вообще. Ползунки на эквалайзере меняются, а по звуку вообще без никаких изменений.. Так же и со звуковыми эффектами
+2
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