Музыкальный плеер Omnia - Omnia Music Player 1.8.0
Музыкальный плеер Omnia - Omnia Music Player - Встречайте мощный музыкальный плеер для Android. В приложении не содержится реклама, хорошо выполнена навигация и красивый интерфейс. Плеер сможет поддерживать практически все форматы для воспроизведения: mp3, ape, aac, flac, opus, ogg, wav и другие.
Вывод музыкальной дорожки выводится в высочайшем качестве воспроизведения.
Используется метод вывода аудио OpenSL/AudioTrack, составляйте собственные альбомы и плей листы, здесь всё сделано для удобства пользователя.
Премиум разблокирован
Скачать Музыкальный плеер Omnia - Omnia Music Player v1.8.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.