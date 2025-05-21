Описание

Музыкальный плеер Omnia - Omnia Music Player - Встречайте мощный музыкальный плеер для Android. В приложении не содержится реклама, хорошо выполнена навигация и красивый интерфейс. Плеер сможет поддерживать практически все форматы для воспроизведения: mp3, ape, aac, flac, opus, ogg, wav и другие.

Вывод музыкальной дорожки выводится в высочайшем качестве воспроизведения.

Используется метод вывода аудио OpenSL/AudioTrack, составляйте собственные альбомы и плей листы, здесь всё сделано для удобства пользователя.