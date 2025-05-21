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Музыкальный плеер Omnia - Omnia Music Player

Музыкальный плеер Omnia - Omnia Music Player 1.8.0

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Версия:
1.8.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Rhythm Software
Категория:
Программы / Мультимедиа
Обновлено:
Сегодня, 17:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 11 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 572
Скриншоты
Описание

Музыкальный плеер Omnia - Omnia Music Player - Встречайте мощный музыкальный плеер для Android. В приложении не содержится реклама, хорошо выполнена навигация и красивый интерфейс. Плеер сможет поддерживать практически все форматы для воспроизведения: mp3, ape, aac, flac, opus, ogg, wav и другие.

Вывод музыкальной дорожки выводится в высочайшем качестве воспроизведения.

Используется метод вывода аудио OpenSL/AudioTrack, составляйте собственные альбомы и плей листы, здесь всё сделано для удобства пользователя.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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Скачать Музыкальный плеер Omnia - Omnia Music Player v1.8.0 MOD APK

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Скачать Музыкальный плеер Omnia - Omnia Music Player 11 Мб Ссылка 2 11 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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