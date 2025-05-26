Nomad Offline Music Player (Мод, Premium Unlocked) 1.33.0
Забудьте о потоковой передаче! Nomad Offline Music Player может загрузить вашу любимую песню без подключения к Интернету, чтобы вы могли наслаждаться любимой мелодией. С помощью этого нового приложения вы можете загружать столько песен, сколько хотите за раз.
Лучшее в этом то, что как только вы начнете слушать песню, приложение автоматически отключится через 10 минут, гарантируя, что вы не будете тратить заряд батареи, наслаждаясь треком. Nomad Music всегда будет у вас в кармане. Просто загрузите приложение на свое устройство перед отъездом и наслаждайтесь музыкой, куда бы вы ни пошли! Загрузите это быстрое и бесплатное приложение для своего Android-устройства прямо сейчас!
Премиум разблокирован
Скачать Nomad Offline Music Player (Мод, Premium Unlocked) v1.33.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.