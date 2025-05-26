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Nomad Offline Music Player (Мод, Premium Unlocked)

Nomad Offline Music Player (Мод, Premium Unlocked) 1.33.0

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Версия:
1.33.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Nomad88
Категория:
Программы / Мультимедиа
Обновлено:
Сегодня, 15:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 22 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 172
Скриншоты
Описание

Забудьте о потоковой передаче! Nomad Offline Music Player может загрузить вашу любимую песню без подключения к Интернету, чтобы вы могли наслаждаться любимой мелодией. С помощью этого нового приложения вы можете загружать столько песен, сколько хотите за раз.


Лучшее в этом то, что как только вы начнете слушать песню, приложение автоматически отключится через 10 минут, гарантируя, что вы не будете тратить заряд батареи, наслаждаясь треком. Nomad Music всегда будет у вас в кармане. Просто загрузите приложение на свое устройство перед отъездом и наслаждайтесь музыкой, куда бы вы ни пошли! Загрузите это быстрое и бесплатное приложение для своего Android-устройства прямо сейчас!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Nomad Offline Music Player (Мод, Premium Unlocked) v1.33.0 MOD APK

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Скачать Nomad Offline Music Player (Мод, Premium Unlocked) 22 Мб Ссылка 2 22 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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