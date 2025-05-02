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TuneFM - Радиопроигрыватель (Мод, Premium Unlocked)

TuneFM - Радиопроигрыватель (Мод, Premium Unlocked) 1.10.46

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Версия:
1.10.46
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Sanity Audio Apps
Категория:
Мультимедиа / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 17:41
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
662
Скриншоты
Описание

TuneFm — радио-приложение номер один для Android.


Подключенный ко многим станциям по всему миру, TuneFm удобен и прост в использовании. Вам гарантированы все ваши любимые и персонализированные песни в радио-приложении. Есть две основные функции, которые можно использовать одновременно: прослушивание и создание собственной станции или станции любимых исполнителей! TuneFm предоставляет уникальный способ хорошо провести время с друзьями и семьей.


Вы будете счастливы иметь возможность использовать радио, которое соответствует вашей индивидуальности, с TuneFm вы можете создать личную радиостанцию с любой музыкой, которую вы хотите, если она доступна на Spotify или Youtube! Дизайн приложения гладкий и современный, поэтому нет необходимости в громоздких проводах. TuneFM здесь, чтобы скрасить ваш день различными станциями.


Людям было трудно найти радио, которое соответствовало бы их индивидуальности, не беспокоясь о том, что тексты песен или другая информация неверны. С TuneFm вы можете украсить свое радио, выбрав из более чем 100 тем.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать TuneFM - Радиопроигрыватель (Мод, Premium Unlocked) v1.10.46 MOD APK

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Скачать TuneFM - Радиопроигрыватель (Мод, Premium Unlocked) 12 МБ Ссылка 2 12 МБ

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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