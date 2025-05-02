TuneFM - Радиопроигрыватель (Мод, Premium Unlocked) 1.10.46
TuneFm — радио-приложение номер один для Android.
Подключенный ко многим станциям по всему миру, TuneFm удобен и прост в использовании. Вам гарантированы все ваши любимые и персонализированные песни в радио-приложении. Есть две основные функции, которые можно использовать одновременно: прослушивание и создание собственной станции или станции любимых исполнителей! TuneFm предоставляет уникальный способ хорошо провести время с друзьями и семьей.
Вы будете счастливы иметь возможность использовать радио, которое соответствует вашей индивидуальности, с TuneFm вы можете создать личную радиостанцию с любой музыкой, которую вы хотите, если она доступна на Spotify или Youtube! Дизайн приложения гладкий и современный, поэтому нет необходимости в громоздких проводах. TuneFM здесь, чтобы скрасить ваш день различными станциями.
Людям было трудно найти радио, которое соответствовало бы их индивидуальности, не беспокоясь о том, что тексты песен или другая информация неверны. С TuneFm вы можете украсить свое радио, выбрав из более чем 100 тем.
Премиум разблокирован
Скачать TuneFM - Радиопроигрыватель (Мод, Premium Unlocked) v1.10.46 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.