Описание

Простота в использовании и создавайте музыкальные клипы как профессионал! Быстро, весело и профессионально выглядит одним нажатием кнопки. Mivi : Music & Beat Video Maker — это приложение, которое делает ваши видео без труда.





Music Video Maker с Beat.ly позволяет создавать музыкальные клипы не только для YouTube, но и для социальных сетей, приложений или журналов. Это действительно простой процесс, который поможет вам создать свой шедевр за считанные минуты.





Загрузите Mivi на свое устройство прямо сейчас и испытайте удовольствие и творческий подход при создании собственного музыкального видео! Это легко и весело, чего же вы ждете? Вы все еще пытаетесь подобрать нужные слова? Позвольте Mivi помочь вам в создании свежей, быстро написанной копии за считанные секунды с помощью уникального кросс-платформенного пакета редактирования. Вам больше не нужны профессиональные писатели!