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musicLine - Music Composition (Мод, Premium Unlocked)

musicLine - Music Composition (Мод, Premium Unlocked) 9.1.7

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Версия:
9.1.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
CreateApps
Категория:
Программы / Мультимедиа
Обновлено:
Сегодня, 17:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 56 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 059
Скриншоты
Описание

MusicLine — идеальное место для вашей музыки.


Приложение создает насыщенную и иммерсивную среду, позволяющую пользователям создавать собственные звуки и музыку. Предоставляя всем возможность создавать музыку, делиться ею и делать ремиксы, она меняет представление людей о творчестве.


MusicLine поможет вам вдохновиться новыми звуками и музыкой в любое время и в любом месте. Используйте musicLine, чтобы создавать собственную музыку и делиться ею с друзьями. Приложение предоставляет вам красивый интерфейс, чрезвычайно привлекательный.


Более творческого подхода и меньше скуки с более чем 4000 высококачественных звуков, мелодий и лупов, которые помогут вам сочинять музыку. Скачать сейчас!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум

Скачать musicLine - Music Composition (Мод, Premium Unlocked) v9.1.7 MOD APK

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Скачать musicLine - Music Composition (Мод, Premium Unlocked) 56 МБ Ссылка 2 56 МБ

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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