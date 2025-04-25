MusicLine — идеальное место для вашей музыки.
Приложение создает насыщенную и иммерсивную среду, позволяющую пользователям создавать собственные звуки и музыку. Предоставляя всем возможность создавать музыку, делиться ею и делать ремиксы, она меняет представление людей о творчестве.
MusicLine поможет вам вдохновиться новыми звуками и музыкой в любое время и в любом месте. Используйте musicLine, чтобы создавать собственную музыку и делиться ею с друзьями. Приложение предоставляет вам красивый интерфейс, чрезвычайно привлекательный.
Более творческого подхода и меньше скуки с более чем 4000 высококачественных звуков, мелодий и лупов, которые помогут вам сочинять музыку. Скачать сейчас!
Премиум разблокирован
Скачать musicLine - Music Composition (Мод, Premium Unlocked) v9.1.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.