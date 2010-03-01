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Flat Equalizer - Bass Booster (Мод, Unlocked)

Flat Equalizer - Bass Booster (Мод, Unlocked) 6.2.4

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Версия:
6.2.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
jApp
Категория:
Мультимедиа / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 694
Скриншоты
Описание

Кто знал, что вы можете использовать приложение, чтобы сделать вашу старую скучную звуковую систему совершенно новой? Плоский эквалайзер — Bass Booster делает больше, чем просто делает вашу звуковую систему громче. Это делает звуки в ваших ушах более мощными, добавляя совершенно новый уровень погружения в звук, который вы не можете получить от стереосистемы.


Вы можете почувствовать лучшее качество звука с Flat Equalizer – Bass Booster, лучшим приложением для настройки звука. Этот звуковой эффект помогает вам наслаждаться музыкой лучше и подключить это приложение к наушникам или динамикам. В этом приложении вы можете свободно настраивать эквалайзер, усиление басов, звуковую загрузку и виртуализатор. Вы можете свободно настраивать эквалайзер, усиление басов, звуковую загрузку и виртуализатор с помощью Flat Equalizer - Bass Booster, лучшего приложения для настройки звука. Испытайте новое качество звука музыки и почувствуйте лучшее качество звука. Присоединяйтесь к тысячам счастливых пользователей по всему миру, скачавших это приложение!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Flat Equalizer - Bass Booster (Мод, Unlocked) v6.2.4 MOD APK

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Скачать Flat Equalizer - Bass Booster (Мод, Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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