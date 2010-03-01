Описание

Кто знал, что вы можете использовать приложение, чтобы сделать вашу старую скучную звуковую систему совершенно новой? Плоский эквалайзер — Bass Booster делает больше, чем просто делает вашу звуковую систему громче. Это делает звуки в ваших ушах более мощными, добавляя совершенно новый уровень погружения в звук, который вы не можете получить от стереосистемы.





Вы можете почувствовать лучшее качество звука с Flat Equalizer – Bass Booster, лучшим приложением для настройки звука. Этот звуковой эффект помогает вам наслаждаться музыкой лучше и подключить это приложение к наушникам или динамикам. В этом приложении вы можете свободно настраивать эквалайзер, усиление басов, звуковую загрузку и виртуализатор. Вы можете свободно настраивать эквалайзер, усиление басов, звуковую загрузку и виртуализатор с помощью Flat Equalizer - Bass Booster, лучшего приложения для настройки звука. Испытайте новое качество звука музыки и почувствуйте лучшее качество звука. Присоединяйтесь к тысячам счастливых пользователей по всему миру, скачавших это приложение!