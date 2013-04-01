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Music Speed Changer (Мод, Premium Unlocked)

Music Speed Changer (Мод, Premium Unlocked) 13.4.1-pl

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Версия:
13.4.1-pl
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Single Minded Productions, LLC
Категория:
Программы / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 14 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 262
Скриншоты
Описание

Music Speed Changer — Оживите свои песни новыми звуками и мелодиями!


Создавайте свои собственные фантастические музыкальные лупы, чтобы проигрывать их на ходу. Меняйте скорость, высоту лупа и регулируйте высоту вместе! Приложение также позволяет импортировать петли. Music Speed Changer позволяет с легкостью изменять настройки воспроизведения музыки на Android-устройстве. Установите скорость воспроизведения, высоту и громкость вместе. Создавайте музыкальные лупы и слушайте их в режиме реального времени!


Разблокируйте новые звуки и мелодии в существующих музыкальных файлах - Увеличьте интенсивность, создайте новый ритм, ускорьте свою песню! Приложение также позволяет воспроизводить музыку из медиатеки любого устройства.


Начните легко менять свою музыку!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум

Скачать Music Speed Changer (Мод, Premium Unlocked) v13.4.1-pl MOD APK

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Скачать Music Speed Changer (Мод, Premium Unlocked) 14 МБ Ссылка 2 14 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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