Описание

Music Speed Changer — Оживите свои песни новыми звуками и мелодиями!





Создавайте свои собственные фантастические музыкальные лупы, чтобы проигрывать их на ходу. Меняйте скорость, высоту лупа и регулируйте высоту вместе! Приложение также позволяет импортировать петли. Music Speed Changer позволяет с легкостью изменять настройки воспроизведения музыки на Android-устройстве. Установите скорость воспроизведения, высоту и громкость вместе. Создавайте музыкальные лупы и слушайте их в режиме реального времени!





Разблокируйте новые звуки и мелодии в существующих музыкальных файлах - Увеличьте интенсивность, создайте новый ритм, ускорьте свою песню! Приложение также позволяет воспроизводить музыку из медиатеки любого устройства.





Начните легко менять свою музыку!