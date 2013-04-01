Music Speed Changer — Оживите свои песни новыми звуками и мелодиями!
Создавайте свои собственные фантастические музыкальные лупы, чтобы проигрывать их на ходу. Меняйте скорость, высоту лупа и регулируйте высоту вместе! Приложение также позволяет импортировать петли. Music Speed Changer позволяет с легкостью изменять настройки воспроизведения музыки на Android-устройстве. Установите скорость воспроизведения, высоту и громкость вместе. Создавайте музыкальные лупы и слушайте их в режиме реального времени!
Разблокируйте новые звуки и мелодии в существующих музыкальных файлах - Увеличьте интенсивность, создайте новый ритм, ускорьте свою песню! Приложение также позволяет воспроизводить музыку из медиатеки любого устройства.
Начните легко менять свою музыку!
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Скачать Music Speed Changer (Мод, Premium Unlocked) v13.4.1-pl MOD APK
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