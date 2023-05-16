С MediBang Paint - карманный арт вы сможете не только научится красиво рисовать, но и раскрыть в себе совершенно новые навыки. Попробуйте эту классическую рисовалку в деле, это приложение уже загрузило более 8 миллионов человек по всему миру, это говорит о многом. MediBang Paint - содержит в себе более 1000 инструментов для рисования, раскраски, корректировок. Именно эти инструменты помогут вам расширить свой кругозор в сфере рисования красивых артов, комиксов или простых набросков.





MediBang Paint - карманный арт поможет любому человеку расслабится в свободную от работы или учёбы время, по мимо расслабляющего эффекта, вы сможете приобрести новые навыки в рисовании изображений. Приложение оснащено приятным пользовательским управлением, которое понятно с первых секунд использования, а большой набор функций не даст вам заскучать. Присоединяйтесь к огромному сообществу пользователей, делитесь своими работами.