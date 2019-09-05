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Mojo - Создавайте Stories (Мод, Unlocked)

Mojo - Создавайте Stories (Мод, Unlocked) 2.56.2

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Версия:
2.56.2
Требования:
Android 8.0 и выше
Разработчик:
Archery Inc.
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 195 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 541

Приложение Mojo - это отличное средство для создания креативных видео историй, особенно для публикации на социальных сетях, таких как Instagram. Вот несколько ключевых моментов, которые делают его привлекательным: Mojo предоставляет широкий выбор анимированных шаблонов, которые могут придать вашим видео историям уникальный и профессиональный вид. Вы можете легко выбрать подходящий шаблон и настроить его, добавляя медиаконтент и текст, чтобы сделать видео более интересным и информативным. Приложение разработано с учетом удобства использования. Вы можете создавать потрясающие видеоролики, не имея опыта в редактировании видео. Это делает Mojo доступным для широкой аудитории, включая тех, кто только начинает знакомиться с созданием контента.


С более чем 50 шаблонами с разными стилями, у вас будет много возможностей для создания уникальных видеороликов. Функция постоянного обновления шаблонов также гарантирует, что у вас всегда будет доступ к свежим идеям и дизайнам. Mojo позволяет вам не только создавать видео истории, но и легко публиковать их на различных социальных сетях. Это упрощает процесс деления вашего контента с вашей аудиторией. Важно отметить, что использование кратких и ярких фраз или цитат в ваших видео может значительно увеличить их привлекательность. Это может привлечь внимание зрителей и сделать ваш контент более запоминающимся.


Скриншоты

Информация о модах

PRO версия разблокирована

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Mojo - Создавайте Stories (Мод, Unlocked) 2.56.2 взлом

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Скачать Mojo - Создавайте Stories (Мод, Unlocked) 195 Мб Ссылка 2 195 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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