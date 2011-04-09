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Rosetta Stone: Изучение языков (Мод, Unlocked)

Rosetta Stone: Изучение языков (Мод, Unlocked) 8.29.0

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Версия:
8.29.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Rosetta Stone Ltd
Категория:
Обучающие / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 990
Скриншоты
Описание

Изучение нового языка самостоятельно может быть вызовом, и многие сталкиваются с трудностями в этом процессе. Может показаться, что вы тратите много времени и усилий на изучение, но прогресса не наблюдается. Возможно, ваш подход к обучению не эффективен или вам не хватает практики и поддержки.


Rosetta Stone: Learn Languages создан для того, чтобы помочь вам преодолеть эти трудности и добиться успеха в изучении нового языка. Это программное обеспечение предлагает научно обоснованный подход к обучению, который максимально эффективен для вас. Система Rosetta Stone разбивает обучение на небольшие, удобные порции, что делает процесс более доступным и легким для запоминания.


Кроме того, приложение предлагает широкий выбор учебных материалов и практических заданий, которые помогут вам закрепить изучаемый материал и развить навыки владения языком. Вы сможете изучать язык в любом удобном для вас месте и в любое удобное время, что делает процесс обучения более гибким и доступным.


Информация о модах

Премиум подписка разблокирована;

Отключены / удалены нежелательные разрешения + Приемники и Сервисы;

Аналитика / Crashlytics отключена.

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Rosetta Stone: Изучение языков (Мод, Unlocked) v8.29.0 MOD APK

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Скачать Rosetta Stone: Изучение языков (Мод, Unlocked) 158 Мб Ссылка 2 158 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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