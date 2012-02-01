Описание

Picture Mushroom – Mushroom ID – это империя всевозможных грибов со всего мира, от обычных грибов до редких. Независимо от того, являетесь ли вы компьютерщиком с подробной информацией о различных видах грибов или просто любите их уникальную красоту, это приложение создано именно для вас. Система получения данных поиска и поиска осуществляется через фантастическое изображение.





Теперь Picture Mushroom автоматически связывается напрямую с картой мобильного устройства и устанавливается по умолчанию. Поэтому пользователи могут отключить функцию со встроенной картой в настройках. Тем не менее, мы рекомендуем вам включить эту полезную ассоциацию, потому что на ней построена специальная функция. Теперь вы можете отслеживать различные типы грибов после их добавления в коллекцию, где их местоположение можно сохранить на карте.



