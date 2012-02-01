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Picture Mushroom - Mushroom ID (Мод, Unlocked)

Picture Mushroom - Mushroom ID (Мод, Unlocked) 2.9.31

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Версия:
2.9.31
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Next Vision Limited
Категория:
Обучающие / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 46 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 451
Скриншоты
Описание

Picture Mushroom – Mushroom ID – это империя всевозможных грибов со всего мира, от обычных грибов до редких. Независимо от того, являетесь ли вы компьютерщиком с подробной информацией о различных видах грибов или просто любите их уникальную красоту, это приложение создано именно для вас. Система получения данных поиска и поиска осуществляется через фантастическое изображение.


Теперь Picture Mushroom автоматически связывается напрямую с картой мобильного устройства и устанавливается по умолчанию. Поэтому пользователи могут отключить функцию со встроенной картой в настройках. Тем не менее, мы рекомендуем вам включить эту полезную ассоциацию, потому что на ней построена специальная функция. Теперь вы можете отслеживать различные типы грибов после их добавления в коллекцию, где их местоположение можно сохранить на карте.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Picture Mushroom - Mushroom ID (Мод, Unlocked) v2.9.31 MOD APK

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Скачать Picture Mushroom - Mushroom ID (Мод, Unlocked) 46 Мб Ссылка 2 46 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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