Promova (Мод, Unlocked) 5.17.2
Promova - это инновационное приложение, разработанное для того, чтобы помочь людям улучшить свои навыки в изучении новых языков. С помощью подробных уроков и разнообразных методик, Promova предоставляет пользователю широкий спектр инструментов для эффективного обучения языкам на разных уровнях и с разными подходами.
Одной из главных особенностей Promova является его обширный набор функций и упражнений. Пользователи могут выбрать подходящий для себя уровень и стиль обучения, а также использовать разнообразные методы, такие как игры, чтение, прослушивание и многое другое. Это позволяет каждому человеку найти подходящий и интересный способ обучения, который максимально соответствует их предпочтениям и потребностям.
Promova также предлагает удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который делает процесс обучения удобным и приятным. Вы можете легко просматривать уроки, выполнять упражнения и отслеживать свой прогресс в изучении языка. Кроме того, приложение предлагает возможность общения с другими учащимися, обмена опытом и поддержки друг друга в процессе обучения.
Независимо от вашего уровня и целей в изучении языков, Promova поможет вам получить новые знания и улучшить свои способности. Откройте для себя радость обучения новым языкам с помощью Promova и наслаждайтесь путешествием в мир языкового разнообразия.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.