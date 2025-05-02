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Promova (Мод, Unlocked)

Promova (Мод, Unlocked) 5.17.2

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Версия:
5.17.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Boosters
Категория:
Обучающие / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 18:00
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 817
Скриншоты
Описание

Promova - это инновационное приложение, разработанное для того, чтобы помочь людям улучшить свои навыки в изучении новых языков. С помощью подробных уроков и разнообразных методик, Promova предоставляет пользователю широкий спектр инструментов для эффективного обучения языкам на разных уровнях и с разными подходами.


Одной из главных особенностей Promova является его обширный набор функций и упражнений. Пользователи могут выбрать подходящий для себя уровень и стиль обучения, а также использовать разнообразные методы, такие как игры, чтение, прослушивание и многое другое. Это позволяет каждому человеку найти подходящий и интересный способ обучения, который максимально соответствует их предпочтениям и потребностям.


Promova также предлагает удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который делает процесс обучения удобным и приятным. Вы можете легко просматривать уроки, выполнять упражнения и отслеживать свой прогресс в изучении языка. Кроме того, приложение предлагает возможность общения с другими учащимися, обмена опытом и поддержки друг друга в процессе обучения.


Независимо от вашего уровня и целей в изучении языков, Promova поможет вам получить новые знания и улучшить свои способности. Откройте для себя радость обучения новым языкам с помощью Promova и наслаждайтесь путешествием в мир языкового разнообразия.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Promova (Мод, Unlocked) v5.17.2 MOD APK

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Скачать Promova (Мод, Unlocked) 135 Мб Ссылка 2 135 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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