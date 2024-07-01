Formulia - это приложение, которое распространяет формулы для расчета и обучения пользователя. Мы похожи на руководство, в котором записаны все знания, которые пользователь может обновить. Отличные функции позволяют заполнить пробелы в каждой части контента. Кроме того, вы можете приспособиться к более полезному опыту. Когда вы предоставите системе уважительную причину, в формулы и расчеты будут внесены изменения.





В новой версии вносим изменения в UI. Пользователи получат более простое и интеллектуальное рабочее пространство, чем в предыдущей версии. Функции были реорганизованы, чтобы облегчить пользователям поиск необходимой информации. Это приложение включает темный режим, и пользователи могут включить этот режим для любых действий в приложении с этой страницы. Кроме того, приложение включает новый конвертер единиц измерения. Они поставляются с 40 различными уровнями интенсивности, которые пользователи могут исправлять и заменять. Значительные улучшения преобразования предоставят вам больше инструментов, которые помогут вам. Мы по-прежнему будем вашими компаньонами в учебе и работе.