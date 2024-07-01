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Formulia (Мод, Premium Unlocked)

Formulia (Мод, Premium Unlocked) 7.9.0

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Версия:
7.9.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Mario Chavarría
Категория:
Обучающие / Программы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
579

Formulia - это приложение, которое распространяет формулы для расчета и обучения пользователя. Мы похожи на руководство, в котором записаны все знания, которые пользователь может обновить. Отличные функции позволяют заполнить пробелы в каждой части контента. Кроме того, вы можете приспособиться к более полезному опыту. Когда вы предоставите системе уважительную причину, в формулы и расчеты будут внесены изменения.


В новой версии вносим изменения в UI. Пользователи получат более простое и интеллектуальное рабочее пространство, чем в предыдущей версии. Функции были реорганизованы, чтобы облегчить пользователям поиск необходимой информации. Это приложение включает темный режим, и пользователи могут включить этот режим для любых действий в приложении с этой страницы. Кроме того, приложение включает новый конвертер единиц измерения. Они поставляются с 40 различными уровнями интенсивности, которые пользователи могут исправлять и заменять. Значительные улучшения преобразования предоставят вам больше инструментов, которые помогут вам. Мы по-прежнему будем вашими компаньонами в учебе и работе.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

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