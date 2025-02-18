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TranslateZ - Переводчик камеры (Мод, Unlocked)

TranslateZ - Переводчик камеры (Мод, Unlocked) 2.0.4

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Версия:
2.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
EVOLLY.APP
Категория:
Переводчики / Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 27 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
319
Скриншоты
Описание

С помощью TranslateZ вы можете общаться с людьми из разных стран и культур, не беспокоясь о языковом барьере. Будь то путешествия, деловые встречи или просто повседневное общение, это приложение поможет вам легко и быстро переводить различные фразы и выражения. Оно предлагает широкий выбор языковых пар и точные переводы, чтобы вы могли ясно и понятно передавать свои мысли и понимать других.


TranslateZ также предоставляет дополнительные функции, такие как распознавание речи и текста, что делает его ещё более удобным и многофункциональным. Вы можете использовать голосовой ввод для перевода разговоров в реальном времени или сканировать текст на изображениях и получать мгновенный перевод. Это особенно полезно при чтении зарубежных текстов, меню в ресторане или указателей на улице.


TranslateZ предлагает простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает его доступным даже для непрофессиональных пользователей. Вы можете настроить предпочитаемые языки и сохранять часто используемые фразы, чтобы быстро получать переводы без необходимости каждый раз вводить текст заново.


С надежными и точными переводами, многоязычной поддержкой и удобными функциями, TranslateZ станет вашим незаменимым спутником в коммуникации с людьми со всего мира. Откройте новые возможности и расширьте свои горизонты с помощью этого мощного инструмента перевода.


Информация о модах

премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать TranslateZ - Переводчик камеры (Мод, Unlocked) v2.0.4 MOD APK

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Скачать TranslateZ - Переводчик камеры (Мод, Unlocked) 27 Мб Ссылка 2 27 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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